Cegedim, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du vendredi 26 septembre 2025

(AOF) - Cegedim (+7,80%, à 11,05 euros)
Le titre Cegedim est bien orienté après la publication des comptes semestriels. Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,1%, l'Ebitda courant a bondi de 14,2%, tandis que le bénéfice net part du groupe a flambé de 87,5%, en passant de 0,6 à 1,2 million d'euros. Le groupe de technologies et de services dédiés à la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires dans une fourchette de +2 à +4 %. Quant au résultat opérationnel ajusté, il devrait continuer à progresser significativement.
