 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Les attaques et menaces de mort" contre les magistrats "sont inadmissibles", dénonce Macron
information fournie par AFP 28/09/2025 à 18:43

L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy au tribunal correctionnel de Paris, qui l'a condamné à 5 ans de prison, le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy au tribunal correctionnel de Paris, qui l'a condamné à 5 ans de prison, le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Les attaques et menaces de mort, anciennes ou récentes, contre plusieurs magistrats sont inadmissibles", a dénoncé dimanche sur X le président de la République, en réaction aux menaces dont est la cible la présidente du tribunal qui a condamné l'ex-chef de l'Etat Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite du financement libyen.

"C’est pourquoi j’ai demandé au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur, dès leur survenance, que leurs auteurs soient identifiés pour être très rapidement poursuivis", ajoute Emmanuel Macron.

"Les décisions de justice peuvent être commentées ou critiquées dans le débat public mais toujours dans le respect de chacun", dit encore le chef de l'Etat, rappelant que "l'Etat de droit est le socle de notre démocratie" et que "l’indépendance de l’autorité judiciaire, son impartialité comme la protection des magistrats qui la rendent, en sont les piliers essentiels".

Le Syndicat de la magistrature, classé à gauche, avait dénoncé dimanche le silence "assourdissant" du président Emmanuel Macron, alors qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution, le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Deux enquêtes ont été ouvertes vendredi par le parquet de Paris à la suite de "messages menaçants" visant la magistrate parisienne ayant énoncé jeudi la condamnation de l'ancien président à cinq ans de prison, avec incarcération prochaine.

Le garde des Sceaux démissionnaire Gérald Darmanin avait déjà condamné "sans aucune réserve" les "intimidations et les menaces de mort qui touchent les magistrats", qualifiant ces faits d'"absolument insupportables en démocratie".

Emmanuel Macron
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 19:20

    Qd à Sarko il est le seul sur les 8 condamnés à avoir un tel soutien de la puissance mediathique ... qui ne menage pas sa peine pour tenter de rallier une minorité de francais ... cest sa deuxiéme condamnation meme si la derniére n est pas definitive ... on peut juste se demander PQ il n a pas finit en prison la premiére fois ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank