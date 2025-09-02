 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cegedim passera sur Euronext Growth Paris ce jeudi
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 08:57

(Zonebourse.com) - Cegedim indique que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 29 août.

Ce transfert, mis en oeuvre après l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 13 juin dernier, permettra au groupe de technologies et de services de 'redonner de la visibilité et de l'attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires'.

Cegedim prévoit néanmoins de maintenir une politique en matière de communication financière comparable à celle mise en oeuvre à ce jour et continuera notamment à publier les quatre chiffres d'affaires trimestriels.

Ses actions seront donc radiées ce jeudi d'Euronext Paris (avant bourse) et admis sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture). Leur code ISIN d'identification restera inchangé (FR0000053506), mais le mnémonique deviendra ALCGM à compter du 4 septembre.

Valeurs associées

CEGEDIM
10,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

