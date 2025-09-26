 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cegedim : le titre profite de la hausse des résultats semestriels et des objectifs confirmés
information fournie par AOF 26/09/2025 à 16:22

(AOF) - Cegedim (+7,32%, à 11 euros) se distingue au sein du marché SRD après la publication de résultats semestriels en hausse et la confirmation de ses objectifs annuels. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le groupe développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé a vu son Ebitda ajusté bondir de 17,2%, à 61,2 millions d’euros. Cette hausse provient d'une bonne maîtrise des coûts, notamment des charges externes avec la réduction du recours aux prestataires en choisissant d'internaliser les compétences, tout en maîtrisant les frais de personnel.

L'amélioration a également été soutenue par la sortie d'INPS du périmètre de consolidation.

De son côté, le résultat opérationnel ajusté a flambé de 78,4%, à 18,5 millions d'euros. Cegedim explique que " cette progression s'opère alors même que l'impact net de la R&D se réduit de 4,2 millions d'euros : le groupe capitalise en effet 3,1 millions de moins ce semestre et amortit 1,1 million de plus que sur le premier semestre 2024 ". Enfin, le résultat net part du groupe a bondi de 87,5%, à 1,2 million d'euros.

Au niveau du chiffre d'affaires, annoncé le 24 juillet dernier, il a été confirmé à 322,5 millions d'euros, en légère progression de 1,1 %. La principale division de la société, celle concernant les Logiciels & Services, a vu son activité reculer de 5,1%, à 144,4 millions d'euros. Cette contreperformance a été compensée par la bonne dynamique observée dans toutes les autres divisions, notamment celle du Data Marketing, la deuxième plus importante en termes de revenus, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,9 %, à 63,4 millions d'euros.

Les analystes de Portzamparc ont salué la " forte progression " du résultat opérationnel au premier semestre, mais ont aussi noté une hausse des charges financières. Par conséquent, ils sont restés à Conserver sur le titre Cegedim, avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.

Au niveau de ses perspectives annuelles, Cegedim anticipe toujours une croissance organique de son chiffre d'affaires dans une fourchette approximative de 2 à 4% et le résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.

