Cegedim: lancement du module Hospi-Secu information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Cegedim Business Services annonce le lancement du module Hospi-Secu à destination des fournisseurs de produits de santé, une solution de sécurisation et de traçabilité des échanges logistiques spécifiquement dédiée à cette filière.



Cette solution vise à renforcer la protection des flux transactionnels entre les établissements de santé et leurs fournisseurs en assurant une continuité des activités en cas de cyberattaque ou d'arrêt technique volontaire du flux commande demandé par le fournisseur.



'Hospi-Secu pour les fournisseurs s'appuie sur des mécanismes de sécurité et transactionnels assurant la continuité et la reprise d'activité, tout en restant interopérable avec les systèmes existants des établissements', ajoute Cegedim.





Valeurs associées CEGEDIM 11,7000 EUR Euronext Paris +0,43%