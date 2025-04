Cegedim: lancement d'une offre en assurance des personnes information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Cegedim Assurances, filiale de Cegedim spécialisée dans les solutions logicielles et des services métier pour l'assurance de personnes, annonce le lancement de sa nouvelle offre 'iSI by Cegedim' pour la gestion santé et prévoyance.



'Cette solution clé en main permet aux assureurs de se concentrer sur leur coeur de métier tout en maîtrisant les coûts et les risques, sans avoir à gérer la dimension IT relative à la gestion en assurance santé et prévoyance', explique la société.



'Disponible depuis janvier, l'offre à la fois complète, évolutive et modulaire est parfaitement adaptable aux besoins spécifiques des assureurs, qu'il s'agisse de gestion d'assurances individuelles ou collectives', poursuit-elle.





