Cegedim: INPS placée en administration judiciaire information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que sa filiale britannique INPS, éditeur de logiciels pour les médecins au Royaume-Uni, a décidé de se placer volontairement en administration judiciaire à compter du 10 décembre, compte tenu de ses difficultés financières.



'Techniquement cette filiale va sortir de la consolidation du groupe le 10 décembre 2024 du fait de la perte du contrôle du point de vue comptable', précise le spécialiste des données et services liés à l'information médicales.





