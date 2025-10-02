 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 048,48
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cegedim fournit Sedistock à l'hôpital de Valenciennes
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 10:42

Cegedim annonce que le Centre Hospitalier de Valenciennes, dans le département du Nord, a déployé les solutions Sedistock de la nouvelle offre 'Hospi-DM' de Cegedim Business Services et CIOdm de PHAST, expert en interopérabilité sémantique.

'Cette réussite illustre la force du partenariat initié en 2024 entre les deux éditeurs, qui associent leurs expertises pour renforcer la sécurité des soins, optimiser l'organisation hospitalière et répondre aux exigences réglementaires', affirme le groupe.

S'appuyant sur CIOdm pour accéder aux données référentielles, Sedistock constitue le socle de l'administration des données d'identification et des propriétés (dates de péremption, cadre d'allotissement) des dispositifs médicaux, dont il permet d'assurer le suivi.

Le Centre Hospitalier de Valenciennes bénéficie ainsi d'une 'traçabilité continue, de la réception des produits à leur utilisation en bloc opératoire ou au sein des plateaux de cardiologie et radiologie interventionnelle, jusqu'au dossier patient'.

Valeurs associées

CEGEDIM
11,4500 EUR Euronext Paris -2,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank