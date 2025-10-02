Cegedim fournit Sedistock à l'hôpital de Valenciennes
'Cette réussite illustre la force du partenariat initié en 2024 entre les deux éditeurs, qui associent leurs expertises pour renforcer la sécurité des soins, optimiser l'organisation hospitalière et répondre aux exigences réglementaires', affirme le groupe.
S'appuyant sur CIOdm pour accéder aux données référentielles, Sedistock constitue le socle de l'administration des données d'identification et des propriétés (dates de péremption, cadre d'allotissement) des dispositifs médicaux, dont il permet d'assurer le suivi.
Le Centre Hospitalier de Valenciennes bénéficie ainsi d'une 'traçabilité continue, de la réception des produits à leur utilisation en bloc opératoire ou au sein des plateaux de cardiologie et radiologie interventionnelle, jusqu'au dossier patient'.
Valeurs associées
|11,4500 EUR
|Euronext Paris
|-2,14%
