Cegedim entouré après des résultats 2025 en nette amélioration
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 11:02
Son bénéfice net part du groupe s'est élevé à 9,4 MEUR en 2025, contre une perte de 14,7 MEUR en 2024, et son EBITDA ajusté s'est amélioré de 9% à 134,6 MEUR, dépassant ainsi légèrement les 132 MEUR attendus selon Oddo BHF et portant la marge à 20,7% ( 180 points de base).
Son chiffre d'affaires annuel s'est replié de 0,8% à 649,2 MEUR, mais en données organiques, il s'est accru de 1,1%, les activités de RH, cloud, e-business, d'assurance santé-prévoyance et de marketing ayant affiché les croissances les plus solides sur l'année.
Pour l'exercice en cours, et sur la base des données actuellement disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 2% et estime que son résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.
Oddo BHF reste prudent sur le dossier
Néanmoins, Oddo BHF maintient sa position "neutre" avec un objectif de cours de 11 EUR, conservant une approche prudente "en raison de l'absence de catalyseurs à court terme et d'une rentabilité ainsi qu'une génération de flux de trésorerie encore insuffisantes".
"Ces éléments s'ajoutent aux incertitudes liées à l'impact potentiel de l'incident sur l'activité, la perception des clients et le cadre réglementaire applicable aux solutions logicielles du groupe", poursuit le bureau d'études.
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