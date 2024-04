Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cegedim: croissance de 7% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 155,9 millions d'euros au premier trimestre 2024, en croissance de 6,9% (+6% en organique), avec des activités de dématérialisation, de marketing et internationales en forte croissance.



Sur la base des données actuellement disponibles, il anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 5 et 8% en 2024. Le résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.



'Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d'aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires', précise la société de solutions informatiques.





