Cegedim : contrat en Espagne

(AOF) - Cegedim, via sa filiale espagnole Stacks, a été choisi pour la mise en place, le déploiement et l’assistance technique du nouveau dossier médical électronique des soins primaires aux Baléares. Ce marché public est attribué pour une durée de 36 mois et s’inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l’Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU. Le montant du contrat n’a pas été communiqué.
