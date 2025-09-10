Cegedim Assurances labellisé DORATrust
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:25
'Cette reconnaissance, attribuée par le cabinet indépendant SecuriTrust, fait de Cegedim Assurances le premier prestataire en assurance de personnes labellisé dans ce cadre', explique le groupe de technologies et de services.
Le règlement DORA vise à renforcer la résilience numérique des entités financières européennes, incluant leurs prestataires de services numériques (TIC). Il impose un cadre harmonisé en matière de cybersécurité, de gestion des risques IT et de continuité d'activité.
Cette évaluation indépendante de sa conformité DORA atteste ainsi 'du haut niveau de préparation de Cegedim Assurances et de sa volonté d'offrir à ses clients un environnement de services sécurisé, fiable et résilient, en phase avec les nouveaux standards européens'.
Valeurs associées
|10,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,49%
A lire aussi
-
L'Europe doit "se battre pour sa place" au milieu d'un monde "hostile" et d'une "tempête" géopolitique qui va durer, a martelé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant les eurodéputés, affichant son soutien à la Pologne après l'interception ... Lire la suite
-
La laboratoire danois Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois, soit 11,5% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser huit milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement ... Lire la suite
-
Les plateformes Meta et TikTok ont remporté mercredi une victoire judiciaire dans leur contestation de la redevance de surveillance imposée par l'Union européenne avec le règlement sur les services numériques (DSA), la Cour de justice de l'Union européenne s'étant ... Lire la suite
-
Ce programme fait partie d'un ensemble de mesures visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros, pour renforcer les capacités de défense dans l'UE face à la menace russe. La Pologne et la Roumanie, suivies de la France et de la Hongrie, sont les principaux bénéficiaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer