CECO Environmental en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le titre du fournisseur de solutions industrielles CECO Environmental a progressé de 9% à 77,3 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à 1,3 milliard - 1,375 milliard de dollars, contre 1,275 milliard - 1,375 milliard de dollars précédemment ** La société affiche également un chiffre d'affaires d' au deuxième trimestre de 284,96 millions de dollars, dépassant légèrement les estimations des analystes qui s'élevaient à 282,22 millions de dollars

** Elle affiche un BPA ajusté de 47 cents, dépassant les estimations des analystes de 33 cents

** La recommandation moyenne de huit analystes sur le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian s'établit à 110 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CECO affichait une hausse de 18,5% depuis le début de l'année