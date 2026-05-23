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« Ce serait “formidable” de pouvoir approvisionner le marché chinois avec les puces H200 », déclare le directeur général de Nvidia
information fournie par Reuters 23/05/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les puces H200 ont reçu l'autorisation d'être commercialisées en Chine et ce serait “formidable” de pouvoir desservir ce marché, a déclaré samedi Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , à son arrivée à Taipei.

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