Ce sera finalement l'autre Kevin : Warsh devrait être nommé à la tête de la Fed
30/01/2026
C'est un interminable feuilleton qui est proche du dénouement : Donald Trump devrait annoncer ce vendredi le nom du prochain président de la Fed.
Jeudi soir, Bloomberg et le Wall Street Journal ont indiqué que Trump allait nommer Kevin Warsh. L'ancien gouverneur de la Fed (2006-2011) aurait d'ailleurs rencontré le président hier à la Maison Blanche.
En marge de l'avant-première du film Melania , organisée hier soir au Kennedy Center , Donald Trump a lui-même indiqué aux journalistes que "Beaucoup, beaucoup de gens pensent que c'est quelqu'un qui aurait pu occuper ce poste il y a quelques années". Or, Warsh faisait partie des prétendants pour la présidence de la Fed en 2017. Mais Trump avait finalement nommé Powell.
En 2006, Kevin Warsh était devenu, à 35 ans, le plus jeune gouverneur de l'histoire de la Fed. Il avait finalement démissionné en 2011, jugeant la politique monétaire trop accommodante.
Il est donc considéré comme un "faucon", et sa nomination peut paraître surprenante alors que Donald Trump ne cesse de réclamer des taux plus bas. Mais Kevin Warsh a rassuré le président ces derniers mois, en appelant à des baisses de taux plus rapides de la Fed et en soutenant sa politique tarifaire.
