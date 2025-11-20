"Ce rapport ne rassure pas sur l’évolution du marché du travail américain" (CPR AM)

(AOF) - "En sortant 48 jours après sa date de publication initialement prévue, le rapport sur l’emploi de septembre est probablement celui qui a été le plus longuement attendu de l’après-guerre", soutient Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM. L'économie américaine a créé 119 000 postes, soit bien plus que les 53 000 attendus. "Ce rapport ne rassure pas sur l’évolution du marché du travail américain. Ce dernier n’arrive plus à absorber les nouveaux arrivants et le secteur privé ne recrute plus hors secteur de la santé", ajoute-t-il.

"Ces évolutions, qui rappelons-le précédaient la période de shutdown, sont suffisantes pour faire basculer dans le camp d'une baisse de taux en décembre les quelques membres du Board de la Fed qui ne se sont pas encore prononcés (Powell, Jefferson, Cook)", considère Bastien Drut.