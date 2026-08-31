Ce que révèle le rachat d'Altruist par Vanguard

(Zonebourse.com) - L'opération de 4 milliards de dollars confirme la volonté croissante des sociétés de gestion d'acquérir une position stratégique dans la distribution de leurs fonds.

Que ce soit dans les ETF ou dans les fonds plus classiques, la consolidation du secteur de la gestion d'actifs s'est accélérée ces derniers temps. Dans ce secteur très concurrentiel, la recherche d'une certaine taille critique constitue en effet un véritable enjeu. Certaines opérations témoignent aussi d'un autre choix stratégique : la volonté de prendre pied d'une manière ou d'une autre dans la distribution.

Le rachat, la semaine passée, d'Altruist par Vanguard en est une parfaite illustration. Qui plus est, il montre à quel point cette orientation s'avère stratégique, le montant déboursé pour la plateforme de fintech étant évalué à 4 milliards de dollars.

Concevoir des produits financiers ou des fonds demeure bien entendu le coeur de métier des sociétés de gestion, mais s'assurer de leur bonne diffusion auprès des clients est devenu essentiel.

Les intermédiaires plutôt que les clients

"Alors qu'un nombre croissant d'investisseurs dans les fonds Vanguard choisissent de faire appel à des conseillers financiers, nous voyons une opportunité significative de capitaliser sur les forces de deux organisations très complémentaires pour aider les conseillers à servir leurs clients plus efficacement", a déclaré Salim Ramji, directeur général de Vanguard. Très concrètement, l'objectif est de créer un lien fort avec les intermédiaires en charge de la commercialisation des produits, en particulier en ayant la main sur les outils technologiques qu'ils utilisent.

Si certaines sociétés ont créé des plateformes en interne (comme BlackRock avec Aladdin), d'autres ont aussi recours à la croissance externe. C'est ce que vient de faire Vanguard avec Altruist. C'est cette même ligne qui avait guidé Amundi en 2024 pour le rachat de la fintech allemande Aixigo, qui est venue renforcer son pôle Amundi Technology.

Une manière de pousser ses pions

Certes, cette stratégie peut apparaître moins offensive qu'une prise de contrôle directe d'un réseau de distribution (qui peut également être une option). Toutefois, elle a l'avantage potentiel de ne pas brouiller les cartes aux yeux du client, le risque d'une intégration verticale totale étant que le client confonde le réseau de distribution avec le fournisseur de produits financiers et finisse par douter de la pertinence du conseil.

Avec le schéma retenu, les clients peuvent continuer à s'adresser à des intermédiaires indépendants, la société de gestion n'établissant de lien direct qu'avec ces derniers. Qui plus est, les plateformes acquises ne sont pas pleinement intégrées. Vanguard a ainsi indiqué qu'Altruist continuerait à opérer en tant qu'entité distincte dans le groupe. Une façon finalement plus douce de pousser ses pions.

Cette manière de procéder pourrait bien devenir une thématique forte de la consolidation du secteur de l'asset management ou à tout le moins motiver des partenariats futurs, d'autant que si les fintechs actives dans ce domaine ne manquent pas, certaines ont déjà pris des positions intéressantes. Localement, il est bien évidemment difficile de ne pas penser au groupe Harvest, le poids lourd français des logiciels destinés aux conseillers en gestion de patrimoine.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.