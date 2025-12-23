Ce que l'approbation de la pilule amaigrissante de Novo Nordisk signifie pour l'entreprise et les patients

L'approbation par la Food and Drug Administration américaine d'une version orale du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO pourrait potentiellement élargir l'accès à des millions de patients et donner à l'entreprise danoise un coup de pouce bien nécessaire sur le marché en pleine effervescence.

La première pilule GLP-1 spécifiquement destinée au traitement de l'obésité, également connue sous le nom de Wegovy, est une formulation orale de 25 mg de semaglutide, l'ingrédient actif de la version injectable à succès.

Voici ce que nous savons de ce développement:

COMMENT LA PILULE SE COMPARE-T-ELLE AU WEGOVY INJECTABLE?

Une étude tardive de 64 semaines a montré que les participants qui prenaient 25 mg de semaglutide par voie orale une fois par jour perdaient en moyenne 16,6 % de leur poids corporel, contre 2,7 % pour ceux qui prenaient un placebo.

La version injectable de Wegovy a été approuvée par la FDA en 2021 après qu'un essai de phase avancée a montré que le médicament produisait une perte de poids moyenne de 14,9 % après 68 semaines.

Le sémaglutide appartient à la classe populaire des médicaments GLP-1 qui, selon les analystes, devraient devenir un marché mondial de l'obésité de 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

Les médicaments oraux pour la perte de poids ne devraient pas remplacer totalement les injectables, mais les analystes estiment que les pilules pourraient conquérir environ un cinquième du marché d'ici à 2030.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES PATIENTS?

Novo affirme que la pilule peut répondre aux réticences à l'égard des injections et élargir l'accès aux agonistes des récepteurs du peptide-1 de type glucagon, également connus sous le nom de GLP-1, qui jouissent d'une grande popularité.

Les pilules pourraient également constituer une option de traitement favorable pour ceux qui préfèrent une dose quotidienne simple ou pour les patients souffrant d'une obésité moins sévère.

La prise en charge potentielle par Medicare à partir de 2026 pourrait également constituer un attrait important pour la pilule.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR NOVO?

L'approbation est une victoire majeure pour Novo après une année difficile marquée par la chute du cours de l'action et le ralentissement des ventes du Wegovy injectable aux États-Unis, en raison de la concurrence intense d'Eli Lilly LLY.N et de la pression exercée par les versions composées moins chères.

Il donne à Novo un avantage de pionnier par rapport à l'orforglipron de Lilly, une thérapie orale GLP-1 rivale qui devrait être approuvée aux États-Unis au début de l'année prochaine.

Les dirigeants de la FDA ont fait pression sur en interne pour que les examinateurs accélèrent l'évaluation de la pilule de Lilly, après que l'entreprise a fait pression pour un calendrier plus rapide, a rapporté Reuters au début du mois.

Novo a gaspillé son avantage de premier sur le marché avec l'injectable Wegovy, luttant contre des problèmes d'approvisionnement dans un contexte de forte demande qui a permis à Lilly de prendre de l'avance avec son rival Zepbound.

Actuellement, Zepbound dépasse Wegovy en termes de prescriptions, grâce à une efficacité supérieure, à une stratégie axée sur un approvisionnement cohérent et à un large accès des consommateurs par le biais de partenariats avec des plateformes numériques et de télésanté, ce qui a permis à Lilly de devenir le premier fabricant de médicaments à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars .

COMMENT LES PILULES DE NOVO ET DE LILLY SE COMPARENT-ELLES?

La pilule Wegovy a entraîné une perte de poids moyenne de 16,6 % chez les patients au cours des études de phase avancée au bout de 64 semaines. La pilule expérimentale de Lilly a montré qu'elle aidait les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel au bout de 72 semaines.

La pilule de Novo doit être prise le matin à jeun, 30 minutes avant de manger, de boire ou d'utiliser tout autre médicament oral. L'orforglipron de Lilly peut être consommé à tout moment de la journée, ce qui en fait une option plus pratique.

La pilule de Lilly est une "petite molécule", ce qui la rend plus facile à fabriquer dans les usines traditionnelles, par rapport à la pilule de Wegovy, qui est un peptide et nécessite une fermentation biologique complexe.

QU'EN EST-IL DU PRIX?

Les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que les médicaments oraux pour la perte de poids soient vendus au même prix que leurs versions injectables , ce qui rompt avec la pratique habituelle qui consiste à faire payer plus cher les nouveaux médicaments.

Novo n'a pas divulgué de prix de liste aux États-Unis pour la pilule.

Les prix de liste américains pour les injectables sont d'environ 1 000 dollars par mois ou plus. Les deux entreprises ont réduit les prix de leurs produits injectables pour les clients qui paient en liquide plutôt qu'en utilisant une assurance maladie.

Dans le cadre d'un accord avec le président américain Donald Trump, Novo et Lilly ont accepté d'offrir des doses de départ de leurs pilules amaigrissantes à 149 dollars par mois au gouvernement pour ses inscrits à Medicare et Medicaid et aux payeurs en espèces via le nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche qui s'adresse directement aux consommateurs.