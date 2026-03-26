Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 27 mars

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26 mars - Sur le front économique américain, l'indice final de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mars devrait s'établir à 54, contre 55,5 le mois précédent.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, devrait prononcer un discours d'introduction lors de la conférence sur la macroéconomie et la politique monétaire de la banque (1130/1530), après quoi la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, devrait s'exprimer (1135/1535). Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond , Thomas Barkin, s'exprimera devant l'Appalachian Highlands Economic Forum (1100/1500).

Le croisiériste Carnival Corp devrait publier ses résultats du premier trimestre, qui ont probablement bénéficié de la demande de croisières pendant la saison des vagues. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'incertitude économique croissante sur la demande, les prix, l'impact du conflit entre les États-Unis et l'Iran, les coûts de la main-d'œuvre et du carburant, ainsi que les prévisions annuelles.

Le ministère canadien des Finances devrait publier les données sur le solde budgétaire pour janvier.

En Amérique latine, l'IBGE du Brésil devrait publier le taux de chômage de février, qui devrait s'établir à 5,7 %, contre 5,4 % le mois précédent. Le déficit des comptes courants du Brésil en février devrait s'être réduit à 5,4 milliards de dollars, contre 8,36 milliards de dollars le mois précédent. Le pays a également attiré 7,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en février, contre 8,168 milliards de dollars en janvier. Le Mexique devrait publier le taux de chômage pour le mois de février, qui devrait s'établir à 2,6 %, en baisse par rapport aux 2,7 % de janvier. La balance commerciale non corrigée des variations saisonnières du pays devrait passer à un excédent de 1,206 milliard de dollars en février, contre un déficit de 6,481 milliards de dollars le mois précédent. Les données du compte courant de l'Argentine pour le quatrième trimestre sont également attendues.

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