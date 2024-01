Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 26 janvier

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

25 janvier - Sur le front économique américain, un rapport du département du Commerce devrait montrer que l'inflation, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), a augmenté de 0,2 % en décembre, après une baisse de 0,1 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'indice des prix PCE a probablement augmenté de 2,6 %. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, on s'attend à ce que l'indice des prix PCE de base de décembre augmente de 0,2 %. Le mois précédent, il avait augmenté de 0,1 %. Au cours des 12 mois précédant décembre, l'indice de base des prix PCE s'est probablement accéléré de 3,0 %. Par ailleurs, le revenu personnel a probablement augmenté de 0,3 % en décembre, après avoir progressé de 0,4 % en novembre. Par ailleurs, la National Association of Realtors devrait publier les données sur les ventes de logements en attente pour décembre, qui ont probablement progressé de 1,5 % après être restées stables le mois précédent.

Le géant américain des cartes de crédit American Express devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre. On s'attend à une hausse des bénéfices, mais les investisseurs seront attentifs aux perspectives de dépenses pour le reste de l'année. Grâce à sa clientèle haut de gamme, la société a jusqu'à présent évité les difficultés que ses concurrents ont dû affronter.

Colgate-Palmolive devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de soins personnels et de nutrition pour animaux de compagnie. Les investisseurs attendront des commentaires sur les mesures prises en matière de prix, l'impact de la hausse des coûts des intrants, les tendances des volumes organiques et l'intensification de la concurrence dans les différents segments géographiques.

Lors d'un voyage à Milwaukee, dans le Wisconsin, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, participera à une table ronde avec des dirigeants locaux et prononcera ensuite un discours sur les efforts de l'administration Biden pour créer des emplois bien rémunérés pour les Américains de la classe moyenne, selon le département du Trésor.

Les données relatives au solde budgétaire du Canada pour le mois de novembre devraient être publiées. En octobre, le pays a enregistré un déficit budgétaire de 6,96 milliards de dollars canadiens.

Dans la plus grande économie d'Amérique latine, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice IPCA-15, devrait augmenter de 0,47 % en janvier, après une hausse de 0,40 % en décembre. Sur une base annuelle, l'inflation du pays a probablement augmenté de 4,63 %. La publication de la balance commerciale du Mexique est également prévue. Pour le mois de décembre, le pays devrait afficher un excédent commercial de 1,400 milliard de dollars, après un excédent de 630 millions de dollars en novembre.