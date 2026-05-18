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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:10

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,64% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq .IXIC :

* WHITBREAD WTB.L - Corvex Management a exhorté lundi le propriétaire de Premier Inn à se mettre en vente, le fonds spéculatif activiste ajoutant qu'il était prêt à proposer des candidats au conseil d'administration de l'opérateur hôtelier si celui-ci ne le faisait pas.

* LIVERAMP RAMP.N - Le groupe français Publicis PUBP.PA a annoncé dimanche l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données pour 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros).

À la Bourse de Paris, l'action Publicis prend 2,1% lundi à la suite de cette annonce.

* EQUINIX EQIX.O - Le projet de la société cotée aux États-Unis visant à construire deux centres de données au Cap ne devrait pas être approuvés sans que soient pleinement divulguées ses répercussions sur l'eau, l'électricité et l'environnement, selon une objection officielle déposée auprès des services d'urbanisme de la ville et consultée par Reuters.

* INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré dans une interview pour le magazine Fortune publiée lundi qu'il aurait "dû demander davantage" de parts dans le fabricant de puces pour le compte du gouvernement américain.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé vendredi un nouvel investissement de 2,65 milliards de dollars dans DELTA AIR LINES

DAL.N ainsi qu'une prise de participation mineure dans MACY'S

M.N , tout en indiquant avoir cédé une grande partie de ses participations dans des titres de moindre importance incluant AMAZON.COM AMZN.O , UNITEDHEALTH GROUP UNH.N , VISA V.N et MASTERCARD MA.N .

À la suite de l'annonce de ces changements dans le portefeuille de Berkshire, les actions Delta Air Lines et Macy’s progressent respectivement de 2,5% et 5,6% en avant-Bourse, tandis que le titre UnitedHealth chute de 5,1%.

* L'action REGENERON REGN.O chute de 11,3% dans les premiers échanges après que le laboratoire pharmaceutique a annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

Valeurs associées

AMAZON.COM
264,1400 USD NASDAQ -1,15%
BERKSHIRE HATH RG-A
724 051,210 USD NYSE -0,29%
DELTA AIR LINES
70,230 USD NYSE -1,84%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 526,17 Pts Index Ex -1,07%
EQUINIX REIT
1 059,4400 USD NASDAQ -1,86%
INTEL
108,7700 USD NASDAQ -6,18%
LIVERAMP HLDG
29,660 USD NYSE +1,89%
MACY'S
18,410 USD NYSE +0,55%
MASTERCARD RG-A
494,440 USD NYSE +0,93%
NASDAQ Composite
26 225,14 Pts Index Ex -1,54%
PUBLICIS GROUPE
79,1200 EUR Euronext Paris +2,62%
REGENERON PHARMA
698,2500 USD NASDAQ -2,05%
S&P 500 INDEX
7 408,50 Pts CBOE -1,24%
UNITEDHEALTH GRO
393,830 USD NYSE -1,33%
VISA RG-A
325,820 USD NYSE +1,00%
WHITBREAD
2 263,500 GBX LSE -1,67%
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