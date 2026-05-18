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Thales recrute l'ancien directeur financier de Nissan
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 11:50

Jérémie Papin rejoindra le groupe de défense et de technologies à partir du 1er juillet 2026.

Thales annonce la nomination de Jérémie Papin au poste de Directeur général Finance et Systèmes d'Information à compter du 1er juillet 2026. Il succédera à Pascal Bouchiat, qui prendra sa retraite à cette date.

Agé de 52 ans, Jérémie Papin était jusqu'ici Chief Financial Officer (CFO) et Executive Officer de Nissan Motor, où il supervisait notamment les finances, les fusions-acquisitions, la trésorerie et les systèmes d'information. Il sera membre du Comité exécutif de Thales et reportera à Patrice Caine, Président-directeur général.

Patrice Caine a salué la contribution de Pascal Bouchiat au développement du groupe et estimé que Jérémie Papin pourra "accompagner le leadership et les ambitions de développement" de Thales grâce à son expérience dans la finance et l'industrie.

Le titre Thales recule de 1,6% ce matin au sein d'un CAC en contraction de 0,7%.

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Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 18 mai 15:00

    Coucou le directeur financier ! On compte que vous pour faire remonter le cours qui est en chute libre de manière injustifiée

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