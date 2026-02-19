Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 20 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

19 février - En ce qui concerne l'économie américaine, le Bureau of Economic Analysis (BEA) devrait publier les données relatives au produit intérieur brut du quatrième trimestre . L'économie américaine a probablement progressé à un rythme de 3 %, contre une croissance de 4,4 % au trimestre précédent. À surveiller également, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de décembre, qui devrait augmenter de 0,3 % d'un mois sur l'autre, après une hausse de 0,2 % en novembre. Sur une base annuelle, l'indice des prix PCE a probablement augmenté de 2,8 %, soit le même taux que le mois précédent. L'indice des prix PCE de base devrait augmenter de 0,3 % en glissement mensuel, après une hausse de 0,2 % en novembre. Parallèlement, le taux annuel de base devrait augmenter de 2,9 %, après une hausse de 2,8 % le mois précédent. Parallèlement, le BEA devrait publier les données sur les dépenses de consommation, qui devraient augmenter de 0,4 % en décembre, après une hausse de 0,5 % en novembre. Le revenu personnel devrait augmenter de 0,3 % en décembre, comme le mois précédent.

En outre, un rapport du Bureau du recensement américain devrait montrer que les ventes de logements neufs ont diminué à un taux de 0,730 million d'unités en décembre, contre 0,737 million d'unités en novembre. Par ailleurs, l'Université du Michigan devrait publier ses données sur le moral des consommateurs pour le mois de février, qui devraient s'établir à 57,3, sans changement par rapport au mois précédent. Par ailleurs, S&P Global devrait publier l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le mois de février. L'activité du secteur manufacturier américain a probablement augmenté à 52,6, contre 52,4 en janvier. Les données du secteur des services devraient avoir légèrement augmenté pour atteindre 53, contre 52,7 le mois précédent.

Google tentera d'empêcher un groupe de détenteurs de droits d'auteur de se regrouper en deux catégories pour poursuivre le géant de la technologie pour violation des droits d'auteur dans le cadre de son apprentissage de l'IA. Les catégories proposées comprennent les auteurs de livres et les artistes visuels.

Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta Raphael Bostic participera à une conversation modérée sur les perspectives économiques lors d'un événement organisé par le Birmingham Business Journal (0945/1445). Par ailleurs, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit faire une apparition sur Fox Business (1530/2030)

Sur le front de l'économie canadienne, les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre sont au centre de l'attention. Les ventes ont probablement baissé de 0,5 %, contre un gain de 1,3 % en novembre. Les ventes au détail excluant les automobiles ont probablement diminué de 0,3 %, par rapport à une augmentation de 1,7 % le mois précédent. En outre, Statistique Canada devrait publier les données sur les prix à la production pour le mois de janvier.

En Amérique latine, les données sur les ventes au détail de décembre du Mexique devraient être publiées.

