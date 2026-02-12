Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 13 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

12 février - En ce qui concerne l'économie américaine, le département du travail doit publier les données sur l'inflation des prix à la consommation pour le mois de janvier (CPI). L'IPC de base devrait augmenter de 0,3% en glissement mensuel, en hausse par rapport à 0,2% en décembre, tandis que le taux annuel de base devrait diminuer à 2,5% de 2,6%. L'IPC global devrait probablement augmenter de 0,3 % sur le mois, le taux annuel glissant de 2,7 % à 2,5 %.

Moderna devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives 2026 du fabricant de vaccins et sur les commentaires concernant la manière dont il prévoit de relancer la croissance dans un contexte de baisse des revenus de son vaccin COVID-19.

Clear Street, courtier de Wall Street, fera son entrée en bourse à New York.

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre, grâce à une forte demande et à l'entrée en service de nouveaux projets.

L'entreprise canadienne Magna devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au quatrième trimestre avant l'ouverture du marché.

Sur le front de l'Amérique latine, l'agence gouvernementale brésilienne de statistiques IBGE devrait montrer que les ventes au détail ont baissé de 0,2 % en décembre, contre 1,0 % en novembre. Les ventes ont probablement augmenté de 2,5 % par rapport à l'année précédente. La Fondation Getulio Vargas publiera probablement l'indice des prix IGP-10 qui a baissé de 0,12 % en février après avoir augmenté de 0,29 % en janvier.

