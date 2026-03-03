 Aller au contenu principal
Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 4 mars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

3 mars - Sur le front de l'économie américaine, le rapport national ADP sur l'emploi devrait montrer que les effectifs privés ont probablement augmenté de 50 000 emplois en février, après avoir augmenté de 22 000 le mois précédent. Par ailleurs, l'Institute for Supply Management devrait annoncer que l'indice PMI non manufacturier devrait s'établir à 53,5 en février, contre 53,8 en janvier. En outre, les données de l'indice PMIcomposite et de l'indice PMI des services deS&P Global pour février sont également attendues.

En ce qui concerne les résultats des entreprises, Broadcom devrait faire état d'une croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les activités de la société dans le domaine des puces d'intelligence artificielle et sur sa rentabilité.

Abercrombie& Fitch devrait annoncer une hausse de ses ventes au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, en misant sur ses vêtements en denim et d'autres vêtements qui ont le vent en poupe. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des droits de douane sur les produits importés sous l'administration Trump, la demande des consommateurs et les prévisions annuelles.

Bath & Body Works devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande pour ses bougies parfumées et ses produits de soins corporels onéreux. Les investisseurs attendront des commentaires sur les actions en matière de prix, le sentiment des consommateurs, l'impact de l'augmentation des promotions et des dépenses de marketing, ainsi que les prévisions annuelles.

Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande de spiritueux haut de gamme, y compris le whisky et la tequila. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles et sur les efforts déployés pour réduire les coûts et stimuler la demande.

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une forte demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing, même dans un contexte d'incertitude tarifaire. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles, l'impact des politiques sur le sentiment des consommateurs, les prix et les actions liées à la chaîne d'approvisionnement.

Ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, devrait s'exprimer sur les risques pour la stabilité économique et financière mondiale.

Sur le calendrier économique, Statistique Canada devrait publier ses données sur la productivité du travail pour le quatrième trimestre.

En Amérique latine, l'agence brésilienne de statistiques, IBGE, devrait publier les données sur les prix à la production pour le mois de janvier. Par ailleurs, S&P devrait publier les données de l'indice PMI desservices et de l'indice PMI composite du Brésil pour le mois de février. Enfin, les données sur les flux de change du Brésil pour la semaine se terminant le 27 février sont également attendues.

