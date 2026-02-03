Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 4 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

3 février -

Alphabet, la société mère de Google , devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car son activité principale de publicité est stimulée par ses initiatives en matière d'IA, tandis que l'adoption croissante de l'IA alimente la croissance de sa division d'informatique dématérialisée (cloud computing). Les investisseurs se concentreront sur les plans de dépenses de l'entreprise pour 2026, ses perspectives de demande de services de cloud computing et une mise à jour sur les contraintes de capacité de l'IA.

Eli Lilly publie ses résultats du quatrième trimestre avant la cloche. Les investisseurs surveilleront les mises à jour sur son pipeline de perte de poids, y compris l'orforglipron, ses perspectives pour 2026 et les progrès de son portefeuille Alzheimer, ainsi que tout commentaire sur la tarification des médicaments et son accord avec l'administration Trump.

Sur le front économique, l'Institute for Supply Management devrait faire état d'un léger ralentissement de l'activité du secteur des services, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier (PMI) s'établissant probablement à 53,5 en janvier, contre 54,4 en décembre. Parallèlement, le rapport national sur l'emploi d'ADP devrait indiquer que le nombre d'emplois privés a probablement augmenté de 48 000 le mois dernier, contre 41 000 en décembre. Les investisseurs suivront également la publication des indices PMI composite et des services de S&P Global.

Uber devrait enregistrer une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la forte demande de services de transport et de livraison pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs sont impatients d'en savoir plus sur les projets d'expansion des services de robotaxi et sur le financement de ces flottes.

AbbVie devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq et sur l'impact de l'érosion des ventes d'Humira.

Qualcomm devrait annoncer une hausse de plus de 4 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre, les investisseurs étant attentifs à l'impact d'une pénurie mondiale de mémoire sur la demande du marché final dans l'industrie des smartphones.

Yum Brands devrait annoncer une hausse des ventes comparables au quatrième trimestre, grâce à la demande de Taco Bell aux États-Unis et de KFC sur les marchés internationaux. Les investisseurs attendront une mise à jour des projets de la société concernant Pizza Hut.

Le président de la Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, doit s'exprimer devant le Rotary Club of Aiken Economic Symposium. (1200 ET/1700 GMT). Par ailleurs, Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, doit s'exprimer sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant l'Economic Club of Miami. (1830 ET/2330 GMT)

Snap devrait annoncer une croissance de 9,3 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur les avantages potentiels du partenariat entre Snapchat-parent et Perplexity AI et sur l'impact possible de la loi australienne sur l'âge minimum pour l'utilisation des médias sociaux.

Cognizant Technology devrait annoncer une hausse de 4,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par les entreprises clientes qui donnent la priorité aux projets numériques intégrés à l'IA afin d'automatiser les opérations et d'accroître la productivité, les investisseurs étant à l'affût de signes de croissance durable des ventes tout au long de l'année en cours.

Elf Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses rouges à lèvres et ses cosmétiques, même si les consommateurs restent soucieux de leur budget. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie de prix, les prévisions et le sentiment des consommateurs.

Bio-Techne devrait publier ses résultats du deuxième trimestre, les investisseurs de la société de biotechnologie se concentrant sur les ventes dans les segments des sciences des protéines et des diagnostics.

Le New York Times devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à sa stratégie d'offres groupées.

Fox devrait annoncer une augmentation des recettes de son réseau câblé au cours du deuxième trimestre fiscal, grâce à la demande de contenu sportif et d'information.

En Amérique latine, S&P Global devrait publier pour le Brésil l'indice des services et l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) pour le mois de janvier.