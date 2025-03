Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 26 mars

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - Sur le front économique américain, le Bureau du recensement du Département du commerce publiera ses données sur les biens durables, qui devraient diminuer de 1 % en février, après avoir augmenté de 3,2 % le mois précédent. En excluant le transport, les biens durables ont probablement augmenté de 0,2 % en février, après avoir stagné en janvier.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, devrait animer une conversation sur les conditions du marché du travail, l'inflation et la façon dont la Fed communique et transmet la politique monétaire avant le Sommet économique de la Chambre de commerce régionale de Detroit Lakes, à Detroit Lakes, dans le Minnesota. (1000/1400) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, prononcera un discours et participera à une conversation modérée sur l'économie américaine et la politique monétaire avant le déjeuner de la Chambre de commerce de la région de Paducah et du développement économique du Grand Paducah, à Paducah, dans le Kentucky. (1310/1710)

Dollar Tree devrait enregistrer une baisse de ses ventes au quatrième trimestre, les consommateurs à faible revenu réduisant leurs dépenses sur les articles non essentiels en raison de la hausse de l'inflation et de l'incertitude économique. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions de la société ainsi que sur les attentes des consommateurs pour l'année.

Cintas devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une demande stable dans ses segments de la location d'uniformes et de la sécurité. Les investisseurs seront attentifs à toute modification de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et à ses commentaires sur la demande des clients.

Jefferies devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture du marché, offrant aux investisseurs un premier ENQUÊTE des performances de la banque d'investissement cette année, avant les résultats des grands rivaux de Wall Street.

Le Digital Chamber's DC Blockchain Summit à Washington, D.C. devrait avoir lieu et présentera des intervenants tels que le chef intérimaire de l'OCC Rodney Hood, le directeur général de Binance Richard Teng et la sénatrice américaine Cynthia Lummis.

