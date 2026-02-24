Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 25 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

24 février -

Nvidia devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs s'attendant à ce que la société affiche un chiffre d'affaires nettement supérieur et des perspectives solides, en particulier en ce qui concerne la demande de centres de données basée sur l'IA.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, devrait s'exprimer sur la politique monétaire et les perspectives économiques lors d'une discussion informelle et d'une séance de questions-réponses avec un modérateur devant l'Economic Club of Colorado. (1100/1600). Par ailleurs, Alberto Musalem, président de la Fed de Saint-Louis, participera à une discussion modérée sur "Le rôle de la Réserve fédérale dans la région de Saint-Louis" au Missouri Athletic Club Speaker Series (1320/1820). Par ailleurs, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, devrait participer à un panel de questions-réponses lors de l'événement annuel sur l'état de la région organisé par la Chambre de Virginie du Nord (0935/1435).

Paramount Skydance devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, aidée par une augmentation de l'engagement dans le service de streaming Paramount+. Les investisseurs attendront davantage de commentaires sur l'augmentation de l'offre d'achat de Warner Bros Discovery.

Lowe's devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs à la lecture de la direction sur la santé des consommateurs, les tendances du début de la saison printanière et tout commentaire sur les impacts potentiels de la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les tarifs douaniers mondiaux de l'ancien président Donald Trump.

TJX devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, les pressions potentielles sur les marges et la santé des consommateurs à faible revenu.

Pinnacle West Capital devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les factures d'électricité et l'expansion des centres de données.

APA Corp devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que la société enregistre un bénéfice de 64 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La Banque de Montréal devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs attendront les commentaires de la direction sur sa trajectoire de croissance, en particulier aux États-Unis.

Les Compagnies Loblaw devraient publier leurs résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l'impact des tarifs douaniers américains et canadiens sur l'offre, les coûts de production et le sentiment des consommateurs au Canada.

En ce qui concerne l'économie latino-américaine, l'excédent du compte courant du Mexique s'est probablement élargi à 11,520 millions de dollars au cours du quatrième trimestre, contre 2,325 millions de dollars au cours du trimestre précédent. Séparément, les données de l'excédent budgétaire primaire du Brésil pour janvier devraient montrer que l'excédent budgétaire s'est élargi à 88,803 milliards de réais brésiliens contre 22,107 milliards de réais brésiliens affichés en décembre. Par ailleurs, le Brésil devrait publier les chiffres des flux de change pour la semaine se terminant le 20 février et les données des prêts bancaires pour le mois de janvier. En outre, l'agence statistique argentine, INDEC, devrait publier les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre.

