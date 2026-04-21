Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 22 avril

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21 avril -

Tesla devrait annoncer un déficit trimestriel de flux de trésorerie disponible pour la première fois en deux ans, les analystes prévoyant une première année de flux de trésorerie négatif pour la première fois depuis 2018 dans son rapport sur les résultats du premier trimestre. Les livraisons de la société dirigée par Elon Musk au premier trimestre ont manqué les estimations. Cependant, Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour la période de trois mois fasse un bond par rapport à l'année dernière, lorsque la fermeture des lignes de production et la politique de droite du milliardaire ont nui à l'offre et à la demande respectivement.

Boeing devrait présenter ses résultats du premier trimestre, et les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise pour l'année.

AT&T devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, grâce à une forte demande de services sans fil et à large bande.

Philip Morris International devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux performances de ses produits antitabac, notamment IQOS et Zyn, ainsi qu'aux volumes de cigarettes et aux commentaires de la direction sur ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

IBM devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte croissance de son segment logiciel, qui comprend Red Hat, son unité de cloud hybride à forte marge, et une suite d'outils d'intelligence artificielle sous la marque watsonx. Les investisseurs attendent également des commentaires sur l'intégration de la société de streaming de données Confluent dans les opérations de l'entreprise.

Texas Instruments devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses puces analogiques utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle et sur le marché industriel.

Le fournisseur d'outils de fabrication de puces Lam Research devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la manière dont le boom de l'intelligence artificielle stimule la demande d'équipements de fabrication de plaquettes, qui sont des outils sophistiqués et coûteux pour fabriquer des puces. Certains analystes ont déclaré que Lam devrait continuer à prendre une plus grande part du marché, en particulier dans les étapes critiques de la fabrication des puces telles que la gravure et la déposition, en raison de la complexité croissante des conceptions de puces et des nouveaux produits de l'entreprise.

GE Vernova doit publier ses résultats du premier trimestre, les investisseurs se concentrant sur la demande de turbines à gaz et d'équipements de réseau dans un contexte de dépenses continues des services publics pour soutenir les centres de données et l'électrification. Les analystes s'attendent à ce que la société affiche un bénéfice par action de 1,88 $, selon les données compilées par LSEG.

Boston Scientific publiera ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux performances de ses activités de cardiologie et d'électrophysiologie, ainsi qu'à toute mise à jour de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et à tout commentaire sur l'interruption de l'approvisionnement due à la guerre entre les États-Unis et l'Iran.

La bourse de produits dérivés CME Group devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une forte demande de couverture dans un contexte de pressions macroéconomiques affectant l'ensemble des marchés.

L'éditeur de logiciels ServiceNow devrait présenter ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la manière dont les outils d'intelligence artificielle d'Anthropic et d'OpenAI sont susceptibles d'influer sur la demande de sociétés de logiciels traditionnelles telles que ServiceNow, étant donné que ces préoccupations ont déclenché une liquidation des actions de logiciels au cours des derniers mois, conduisant à ce que Wall Street a appelé la "SaaSpocalypse" - un terme reflétant la morosité qui règne autour des sociétés de logiciels en tant que services.

Moody's devrait afficher une hausse de son bénéfice au premier trimestre lors de la publication de ses résultats. Les investisseurs attendront des commentaires sur la manière dont l'entreprise gère les craintes liées à l'IA et sur ses perspectives pour l'année à venir.

CSX devrait publier des bénéfices solides pour le premier trimestre, mais les investisseurs se concentreront sur la durabilité de ses principaux moteurs de profit: les volumes intermodaux et le pouvoir de fixation des prix. La demande a été soutenue par des flux de fret de consommation stables et un passage au rail pour le transport longue distance, tandis que la discipline tarifaire et l'amélioration de l'efficacité du réseau ont contribué à protéger les marges, dynamiques qui ont soutenu les performances récentes du chemin de fer malgré une toile de fond macroéconomique mitigée.

Kinder Morgan devrait afficher des bénéfices plus élevés au premier trimestre par rapport à l'année précédente lors de la publication de ses résultats, car la résistance de la demande de gaz naturel aux États-Unis, y compris l'augmentation des besoins en électricité due à la création et à l'expansion de centres de données soutenant l'intelligence artificielle, compense les perturbations liées aux conditions météorologiques et à la dynamique inhabituelle du marché du GNL. Les investisseurs devraient également s'intéresser aux commentaires de la direction sur les volumes de gaz, les plans de dépenses d'investissement et l'impact de la volatilité hivernale sur son installation de GNL d'Elba Island.

L'assureur santé Elevance devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et aux commentaires sur les coûts médicaux de ses plans soutenus par le gouvernement.

Raymond James devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs garderont un œil sur la croissance des nouveaux actifs nets et les tendances du pipeline de la banque d'investissement.

Molina Healthcare devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs devraient être attentifs aux changements apportés à ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et aux coûts médicaux dans le cadre de son activité Medicaid.

L'entreprise de rénovation Masco devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les augmentations de prix de certains produits ayant permis de compenser la hausse des coûts liés aux droits de douane et la faiblesse du marché de l'immobilier. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, les prévisions annuelles et les efforts visant à réduire l'exposition aux tarifs douaniers.

Rollins devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits antiparasitaires, en particulier en Amérique du Nord. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les stratégies de prix et sur le marché nord-américain par rapport à ses concurrents dans la région.

Sur le front économique de l'Amérique latine, l'agence de statistiques argentine INDEC devrait publier les données sur l 'activité économique de février, qui ont probablement augmenté de 0,4 % après avoir augmenté de 1,9 % précédemment.