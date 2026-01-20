Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 21 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

20 janvier - LeReuters Global Markets Forum est mis en ligne lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2026 à Davos. Alors que l'administration du président américain Donald Trump entre dans sa deuxième année, le GMF accueille des financiers, des chefs d'entreprise et des décideurs politiques pour débattre des priorités et des défis qui façonnent les marchés mondiaux et la finance, dans un contexte d'incertitudes et de fragilité de l'environnement géopolitique. Mercredi, Rishi Kapoor, directeur général d'Investcorp, interviendra à 0700 ET/1200 GMT, tandis que Miljan Gutovic interviendra à 1230 ET/1730 GMT. Inscrivez-vous ici pour rejoindre le GMF

Johnson & Johnson publiera ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs surveilleront les prévisions de l'entreprise pour 2026, en particulier pour son unité MedTech, les commentaires sur les politiques tarifaires et de tarification des médicaments de l'administration Trump.

Halliburton lancera la saison des résultats pour les fournisseurs américains de services pétroliers avec ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux projets de l'entreprise au Venezuela, l'administration Trump visant à stimuler la production pétrolière du pays et à relancer son industrie pétrolière.

L'opérateur de pipelines et de terminaux Kinder Morgan devrait afficher une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de gaz naturel transportés par ses pipelines.

Charles Schwab devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la vigueur de ses activités de gestion d'actifs et de négoce. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'environnement opérationnel et les perspectives pour 2026.

Travelers devrait annoncer une hausse des primes nettes émises lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs et les analystes étant attentifs aux tendances en matière de pertes dues aux catastrophes et aux signes d'une meilleure souscription.

Sur le calendrier économique américain, la National Association of Realtors devrait annoncer que les ventes de logements en attente ont probablement augmenté de 0,4 % en décembre, après une hausse de 3,3 % le mois précédent. Par ailleurs, les données relatives aux dépenses de construction pour le mois d'octobre devraient également être publiées. Les dépenses de construction devraient augmenter de 0,1 % en octobre, après une hausse de 0,2 % en septembre.

Truist Financial devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus de commissions et des revenus d'intérêts.

Au Canada, Statistique Canada devrait annoncer une hausse de 0,3 % des prix à la production en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,9 % enregistrée en novembre. En glissement annuel, les prix à la production devraient augmenter de 5,8 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 6,1 % enregistrée un an plus tôt.

En Amérique latine, les ventes au détail du Mexique pour le mois de novembre devraient augmenter de 0,2 % sur une base mensuelle après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent. Sur une base annuelle, les ventes au détail devraient augmenter de 3 %, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 3,4 % enregistrés un an plus tôt. L'Argentine devrait publier ses chiffres d'activité économique pour le mois de novembre, qui ont probablement augmenté de 1,7 %.