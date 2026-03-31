Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 1er avril

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31 mars - Les données ADP sur l 'emploi national aux États-Unis pour le mois de mars devraient indiquer une croissance de l'emploi de 40 000, après une augmentation de 63 000 au cours du mois précédent. En outre, le Département du Commerce devrait annoncer que les ventes au détail pour février ont augmenté de 0,5 % après une baisse de 0,2 % en janvier. Un autre rapport du Bureau du recensement du département devrait montrer que les stocks des entreprises sont restés inchangés à 0,1 % en janvier. Par ailleurs, l'Institute for Supply Management devrait annoncer que l'indice PMI de l'industrie manufacturière pour le mois de mars a légèrement augmenté à 52,5 après avoir été de 52,4 le mois précédent. Les données PMI manufacturières de S&P Global pour le mois de mars sont également attendues.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit s'exprimer et participer à une conversation modérée sur l'économie américaine et la politique monétaire devant l'American Enterprise Institute (0905/1305). Par ailleurs, le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr devrait s'exprimer sur "l'IA et les questions de consommation" lors du symposium 2026 Responsible AI de la National Fair Housing Alliance (0910/1310).

Conagra Brands devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, car les clients soucieux de leur budget se tournent vers des marques de distributeur moins chères, ce qui nuit à la demande. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, l'impact des tarifs douaniers, les prix, les stratégies de produits et les prévisions annuelles.

Le fournisseur d'équipements de forage HMH Holding devrait entrer en bourse à New York.

Au Canada, S&P Global devrait publier les données de l 'indice PMI manufacturier de mars.

Sur le front économique de l'Amérique latine, S&P Global devrait publier les données de l'indice PMI manufacturier de mars pour le Brésil et le Mexique. Par ailleurs, la banque centrale du Chili devrait publier l'indice d'activité économique IMACEC, qui a probablement augmenté de 1,9 % en février après avoir baissé de 0,1 % en janvier.