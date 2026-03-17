Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 18 mars

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17 mars -

Le Federal Open Market Committee (FOMC) devrait conclure sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt, suivie de la publication d'un communiqué très attendu. La banque centrale américaine devrait laisser les taux inchangés entre 3,5 % et 3,75 %, tandis que le président de la Réserve fédérale américaine tiendra une conférence de presse après la décision.

Entre-temps, le Bureau of Labor Statistics doit publier l'indice des prix à la production (PPI). Les prix à la production pour février ont probablement augmenté de 0,3 % après une hausse de 0,5 % en janvier. Sur une base annuelle, l'IPP devrait rester inchangé à 2,9 %. Hors alimentation et énergie, l'IPP devrait augmenter de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, le Bureau du recensement américain devrait annoncer que les commandes d'usines pour janvier ont probablement augmenté de 0,1 %, après une baisse de 0,7 % le mois précédent.

General Mills devrait annoncer son chiffre d'affaires du troisième trimestre, probablement affecté par une demande plus faible pour ses snacks et ses céréales dans le contexte de l'incertitude économique. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant les dépenses de consommation, les stratégies de prix et les prévisions annuelles.

Macy's devrait publier son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, alors qu'elle est confrontée à une faible demande de la part des consommateurs soucieux de leur budget. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande et les dépenses de consommation, ainsi que des prévisions annuelles.

Jabil publiera ses résultats du deuxième trimestre et les analystes attendront des indications sur la demande de produits de refroidissement liquide utilisés dans les centres de données.

Ailleurs, la Banque du Canada devrait annoncer son taux directeur, suivi d'une conférence de presse du gouverneur Tiff Macklem. La banque centrale devrait maintenir les taux inchangés à 2,25 %.

Micron devrait publier son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, les investisseurs étant attentifs aux commentaires sur la pénurie de puces et les prix.

Paul Jacobson , vice-président exécutif et directeur financier deGeneral Motors, devrait participer au 2026 Global Automotive Summit de Bank of America.

Jim Vena, directeur général deUnion Pacific, et Jennifer Hamann, directrice financière, prendront la parole lors de la J.P. Morgan 2026 Industrials Conference.

La Commission américaine du commerce international devrait rendre une première décision sur la question de savoir si lesApple Watches redessinées d'Apple enfreignent les brevets de surveillance de l'oxygène sanguin détenus par l'entreprise de technologie médicale Masimo.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésildevrait réduire son taux d'intérêt pour la première fois depuis mai 2024, les décideurs politiques prévoyant de réduire le taux de 50 points de base pour le ramener à 14,50 %. Les données sur lesflux de change du Brésilpour la semaine se terminant le 13 mars sont également attendues. Entre-temps, l 'économie chilienne devrait avoir progressé de 0,3 % au quatrième trimestre, après une contraction de 0,1 % au cours de la période précédente. Sur une base annuelle, le produit intérieur brut devrait avoir augmenté de 1,7 % au cours de la même période. L'Argentine devrait également publier des données sur le chômage pour le quatrième trimestre.