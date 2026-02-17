Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 18 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

17 février - Le Comité fédéral de l'open market devrait publier le compte rendu de sa réunion des 27 et 28 janvier.

Le Bureau du recensement du Département du commerce devrait publier les données sur les biens durables. Les nouvelles commandes de biens fabriqués aux États-Unis ont probablement diminué de 2 % en décembre, après une augmentation de 5,3 % en novembre. Les biens durables hors transport devraient augmenter de 0,3 %, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des aéronefs, ont probablement augmenté de 0,4 %, soit le même rythme qu'en novembre. Le Census Bureau devrait également indiquer que les permis de construire pour le mois de décembre sont tombés à 1,400 million, contre 1,411 million en novembre. Par ailleurs, les mises en chantier devraient s'élever à 1,309 million d'unités en décembre, contre 1,246 million d'unités en novembre. Par ailleurs, la Réserve fédérale publiera les données relatives à la production industrielle américaine. La production industrielle a probablement augmenté de 0,4 % en janvier, ce qui correspond à la hausse de décembre. La production manufacturière a probablement augmenté de 0,4 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 %. L'utilisation de la capacité du secteur industriel devrait augmenter à 76,5 %, contre 76,3 % en décembre.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait participer à une discussion sur la supervision et la réglementation devant l'Exchequer Club à Washington (1300/1800).

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms, devrait être appelé à la barre dans le cadre d'un procès clé accusant Meta et YouTube (Google) de nuire à la santé mentale des enfants par le biais de plates-formes addictives.

Microsoft devrait faire une annonce sur sa stratégie énergétique globale au centre de données de Dublin, concernant la manière dont elle achète et gère l'énergie pour développer l'IA et l'infrastructure numérique de manière durable.

DoorDash devrait afficher une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la résistance des volumes de commandes et à la croissance de son activité d'abonnement DashPass, la demande de services de proximité restant stable. Les investisseurs attendront des commentaires sur les perspectives annuelles de l'entreprise, l'expansion internationale et la dynamique publicitaire.

Texas Pacific Land Corp publiera ses résultats du quatrième trimestre. La société devrait afficher un bénéfice ajusté de 3,60 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Verisk Analytics publiera ses résultats du quatrième trimestre, où les investisseurs suivront les prévisions 2026 de l'entreprise et les commentaires de la direction sur l'IA.

Omnicom devrait annoncer une augmentation de 4,1 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur la consolidation du secteur de la publicité à la suite de l'acquisition d'Interpublic Group.

Le fabricant de bière Molson Coors devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faible demande pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, la demande, les mesures de tarification et l'impact des droits de douane.

La société agricole canadienne Nutrien publiera ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés. Les analystes s'attendent à ce que la société enregistre un bénéfice de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

