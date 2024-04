Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 17 avril

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, interviendra sur le thème "An Update From the Federal Reserve" avant la série de dialogues du South Franklin Circle. (1730/2130) Par ailleurs, Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale, participera à une discussion informelle devant l'Institute for International Finance (IIF) Global Outlook Forum, à Washington. (1915/2315) En outre, la Réserve fédérale américaine doit publier le Livre beige, un recueil d'enquêtes.

Abbott Laboratories devrait annoncer ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture du marché. L'accent devrait être mis sur les ventes de dispositifs médicaux de la société et sur les commentaires de la direction concernant les lancements à venir cette année.

Kinder Morgan devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de livraison au cours de la période.

Les responsables politiques de la Banque centrale européenne, Piero Cipollone et Pablo Hernandez de Cos, devraient s'exprimer lors du Forum sur les perspectives mondiales de l'IIF à Washington. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, devrait également s'exprimer lors de ce même événement. Megan Greene, membre du comité de politique monétaire de la BoE, devrait intervenir en tant que panéliste lors d'un événement de l'IIF intitulé "Global Economic and Risk Outlook" (perspectives économiques et de risque mondiales) à Washington. Par ailleurs, Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, doit s'exprimer lors du Forum international de recherche sur la politique monétaire organisé par la Réserve fédérale.

La sous-commission sénatoriale sur la sécurité de Richard Blumenthal organisera une audition avec les dénonciateurs de Boeing et d'autres personnes.

Dans la région LATAM, l'indice d'activité économique brésilien IBC-Br a probablement augmenté de 0,40 % en février, après avoir progressé de 0,60 % le mois précédent, selon les données de la banque centrale.