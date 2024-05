Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 15 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - Le département du travail américain devrait annoncer que l'indice des prix à la consommation (CPI) a probablement augmenté de 0,4 % en avril, reflétant une hausse similaire en mars. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPC devrait augmenter de 3,4 %. Si l 'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l 'IPC devrait s'établir à 0,3 % en avril, après avoir enregistré une hausse de 0,4 % le mois précédent. En glissement annuel, l'IPC de base devrait augmenter de 3,6 % en avril. Par ailleurs, un rapport du département du commerce devrait montrer que les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,4 % en avril, après avoir progressé de 0,7 % en mars. En excluant les automobiles, l'essence, les matériaux de construction et les services alimentaires, les ventes au détail devraient augmenter de 0,2 % en avril après avoir progressé de 1,1 % le mois précédent. Dans un autre rapport, le département du commerce devrait indiquer que les stocks des entreprises ont probablement baissé de 0,1 % en mars, après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent. En outre, la confiance des constructeurs de maisons aux États-Unis, mesurée par l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo, devrait rester inchangée à 51.

Le président de la Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari , devrait participer à une discussion informelle sur l'économie. (1200/1600) Le même jour, Michael Barr , vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, devrait témoigner sur la surveillance des régulateurs financiers devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. (1000/1400) En outre, Michelle Bowman , gouverneur de la Réserve fédérale, devrait s'exprimer sur "l'innovation et l'évolution du paysage financier" lors du DC Blockchain Summit 2024. (1520/1920)

Cisco Systems devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les clients réduisant leurs dépenses en équipements de réseau afin d'éliminer les stocks excédentaires.

Grab devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre en raison d'une demande accrue en matière de covoiturage et de livraison de nourriture. Les investisseurs suivront de près les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs de rentabilité et, le cas échéant, la mise à jour de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Par ailleurs, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) devrait annoncer que les mises en chantier ont probablement baissé à 238 000 unités en avril, contre 242 200 en mars. Par ailleurs, Statistique Canada devrait annoncer que les ventes des usines du pays ont probablement diminué de 2,8 % en avril, après avoir augmenté de 0,7 % en mars.

En Amérique latine, l'indice IBC-Br de l'activité économique au Brésils'est probablement contracté de 0,25 % en mars, après avoir augmenté de 0,40 % le mois précédent.