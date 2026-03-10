Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 11 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

10 mars - Sur le front économique américain, le Bureau of Labor Statistics du département du Travail devrait annoncer que l'indice des prix à la consommation (CPI) a probablement augmenté de 0,3 % en février, après une hausse de 0,2 % le mois précédent. L'inflation annuelle de l'IPC devrait être restée stable à 2,4 %. L'IPC de base a probablement augmenté de 0,2 % en février, après avoir augmenté de 0,3 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'IPC de base est probablement resté inchangé à 2,5 %. Le Bureau of Fiscal Service devrait publier les données du budget fédéral de février, qui devrait faire état d'un déficit de 75,85 milliards de dollars, contre un déficit antérieur de 95 milliards de dollars.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, devrait s'exprimer sur le thème "Supervision et réglementation" lors du sommet de l'American Bankers Association à Washington (0830/1330).

L'entreprise de produits alimentaires emballés Campbell's devrait publier ses résultats pour le deuxième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur la volatilité des tarifs, les actions en matière de prix, la demande de snacks et les prévisions annuelles.

Bumble devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs surveilleront de près les signes d'amélioration alors que la société fait face à une concurrence accrue sur le marché des rencontres en ligne.

Sur le radar économique de l'Amérique latine, l'IBGE du Brésil devrait publier des données sur les ventes au détail de janvier, qui devraient diminuer de 0,1 %. Sur une base annuelle, les ventes au détail ont probablement augmenté de 1,65 %. Séparément, la banque centrale du Brésil devrait également publier des données sur les flux de change pour la semaine qui s'est terminée le 6 mars.