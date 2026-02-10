Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 11 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

10 février - Le calendrier économique américain prévoit la publication du rapport sur l'emploi de janvier du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail, qui est très surveillé. On s'attend à ce que le nombre d'emplois non agricoles augmente de 70 000 en janvier, contre 50 000 en décembre, tandis que la croissance du nombre d'emplois privés devrait s'accélérer à 70 000 contre 37 000 précédemment. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,4 %. Les gains horaires moyens devraient ralentir pour atteindre une augmentation de 3,6 % en glissement annuel, contre 3,8 % en décembre.

McDonald's devrait enregistrer une hausse de ses ventes au quatrième trimestre, les promotions importantes ayant permis à la chaîne de hamburgers de conserver ses clients sensibles au prix, en particulier les ménages à faible revenu. Les investisseurs seront attentifs aux signaux concernant les plans de marketing de l'entreprise, sa stratégie de prix et les tendances sous-jacentes de la demande sur les principaux marchés internationaux.

Kraft Heinz devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, le fabricant de produits alimentaires emballés étant confronté à une demande hésitante des consommateurs pour ses produits les plus chers aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie de fixation des prix et à l'impact de l'utilisation accrue du GLP-1 par la société, qui est en train de se scinder en deux unités d'ici la fin de l'année.

Humana devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions 2026 de la société, ainsi qu'aux commentaires sur les coûts médicaux, à la demande de soins de santé dans ses plans soutenus par le gouvernement pour les adultes plus âgés et à la proposition de remboursement Medicare 2027 plus faible que prévu de la part du gouvernement.

Cisco Systems devrait enregistrer une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce aux dépenses élevées des entreprises pour ses équipements de réseau, dans le contexte du boom de l'intelligence artificielle.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'exprime sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant le Forum économique d'Albuquerque. (1010/1510). Pendant ce temps, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, participe à une discussion sur la supervision et la réglementation avant la 33e conférence annuelle virtuelle d'hiver sur les services financiers organisée par Keefe, Bruyette & Woods à Washington, D.C. (1015/1515) Par ailleurs, Beth Hammack, présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, participe à un dialogue sur le leadership intitulé "Exploring Leadership, Economic Policy, and Career Pathways in Public Service" organisé par le John Glenn College of Public Affairs de l'université d'État de l'Ohio à Columbus, Ohio. (1600/2100).

Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium pour les véhicules électriques et les batteries de stockage, devrait annoncer une perte moins importante au quatrième trimestre, grâce à la remontée des prix du métal ultraléger.

International Flavors and Fragrances devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la pression exercée sur les dépenses de consommation par l'inflation et l'incertitude macroéconomique. Les investisseurs seront attentifs à l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise

La fintech brésilienne Agibank et l'entrepreneur solaire SOLV Energy feront leur entrée en bourse à New York.

Shopify devrait faire état d'un bond de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par la forte demande pendant les fêtes de fin d'année, même si les tarifs douaniers ont entraîné des augmentations de prix. Les commentaires de la société sur la santé des commerçants, le comportement des consommateurs, l'impact des tarifs douaniers et ses perspectives pour l'année en cours retiendront l'attention des investisseurs.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada devrait publier les données relatives aux permis de construire pour le mois de décembre. On s'attend à ce que les permis augmentent de 5 % en glissement mensuel, après une contraction de 13,1 % en novembre.

En Amérique latine, l'agence nationale des statistiques du Mexiquedevrait annoncer que la production industrielle a probablement baissé de 0,2 % en décembre, après une hausse de 0,6 % en novembre. En glissement annuel, la production devrait augmenter de 1,3 %, après une contraction de 0,8 %. Par ailleurs, l'agence brésiliennede statistiques IBGE devrait publier l'indice des prix à la production (PPI) pour le mois de décembre.

