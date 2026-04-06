Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 7 avril

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6 avril - Aux États-Unis, le Bureau du recensement du Département du commerce devrait publier les données sur les biens durables pour février, où les commandes devraient baisser de 1 % après être restées inchangées le mois précédent. Les biens durables hors transport ont probablement augmenté de 0,4 %, correspondant à la hausse de janvier. Par ailleurs, les biens d'équipement hors défense, hors avions, ont augmenté de 0,4 % en février, après une hausse de 0,1 % le mois précédent. La Réserve fédérale devrait également publier les chiffres du crédit à la consommation pour le mois de février, qui devraient s'établir à 10,25 milliards de dollars.

Le vice-président de la Réserve fédérale Philip Jefferson, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques et le marché du travail devant le Charlton Center for Responsible Investing Speaker Series de l'University of Detroit Mercy College of Business Administration (1750/2150). En outre, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, devrait participer à une conversation animée et à une séance de questions-réponses sur l'économie américaine et la politique monétaire devant le Detroit Economic Club (1235/1635).

Le conseil d'administration de la U.S. Federal Deposit Insurance Corporation se réunira pour voter sur une proposition de réglementation relative aux stablecoins et au blanchiment d'argent, et sur l'opportunité d'adopter une nouvelle règle interdisant aux superviseurs bancaires d'utiliser le risque de réputation dans leur surveillance des prêteurs assurés.

Par ailleurs, Centripetal Networks demandera à la Cour de circuit fédérale de relancer un procès contre Cisco Systems portant sur un brevet de sécurité réseau, qui avait abouti à l'octroi de 2,7 milliards de dollars d'indemnité à l'entreprise de cybersécurité, soit le montant le plus élevé de l'histoire des brevets aux États-Unis. La Cour de circuit fédérale a annulé l'indemnité après avoir appris que l'épouse du président du tribunal détenait près de 5 000 dollars d'actions Cisco. Un nouveau juge a statué en 2023 que Cisco n'avait pas enfreint les brevets de Centripetal.

Sur le front économique canadien, les données de l'indice Ivey des directeurs d'achat sont attendues, l'indice de février s'étant établi à 56,3.

En Amérique latine, le ministère brésilien du développement, de l'industrie, du commerce et des services devrait indiquer que la balance commerciale a probablement atteint un excédent de 7,4 milliards de dollars en mars, après un excédent de 4,2 milliards de dollars le mois précédent.

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