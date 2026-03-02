 Aller au contenu principal
Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 3 mars
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

2 mars - Target devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, le distributeur étant confronté à des budgets familiaux tendus et à des incertitudes tarifaires. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant le plan de redressement de l'entreprise par le nouveau directeur général Michael Fiddelke et les remarques sur les nouvelles inquiétudes concernant les tarifs douaniers.

Trois responsables de la banque centrale américaine devraient s'exprimer sur l'économie et la politique monétaire. Le président de la Federal Reserve Bank of New York, John Williams, doit s'exprimer devant la conférence ACU Governmental Affairs 2026, organisée par America's Credit Unions à Washington. (0955/1455) Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, s'exprimera sur la politique monétaire et les perspectives économiques devant le Metro Denver Executive Club à Denver. (1010/1510) Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer à une conversation avant la 2026 Bloomberg Invest Conference à New York. (1155 /1655)

CrowdStrike devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses solutions de cybersécurité. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les récentes acquisitions de l'entreprise, telles que le rachat de SGNL pour un montant de 740 millions de dollars, aux préoccupations éventuelles concernant les outils d'intelligence artificielle qui perturbent le secteur de la cybersécurité et à la manière dont le paysage des menaces évolue à un moment où les entreprises clientes adoptent de plus en plus d'agents d'intelligence artificielle.

Le distributeur d'électronique Best Buy devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison de la faible demande d'ordinateurs, de téléviseurs et d'autres appareils dans un contexte économique incertain. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, les investissements dans l'IA, l'impact des récents développements tarifaires aux États-Unis, ainsi que les prévisions annuelles.

Le distributeur de vêtements à prix réduits Ross Stores devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en raison d'une forte demande, les dépenses des consommateurs étant sous pression, ce qui les incite à rechercher des options moins chères. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de ces entreprises sur les ventes pendant les prochaines fêtes de fin d'année et sur l'impact des tarifs douaniers.

Sea, propriétaire de Shopee, devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car elle bénéficie de dépenses importantes sur sa plateforme de commerce électronique, mais doit faire face à une forte concurrence de la part de ses rivaux tels qu'Alibaba et TikTok Shop.

En ce qui concerne l'économie latino-américaine, l'agence brésilienne de statistiques, IBGE, devrait annoncer que le produit intérieur brut du pays a probablement augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre, après avoir enregistré une hausse similaire au cours du trimestre précédent. Sur une base annuelle, l'économie a probablement progressé de 1,8 % au quatrième trimestre, soit le même taux qu'au trimestre précédent. Par ailleurs, les données du ministère du travail devraient montrer que l'économie a probablement créé 90 000 emplois formels en janvier. En outre, l'indice d'inflation IPC-Fipe pour février est également dans le collimateur des investisseurs.

BEST BUY
61,800 USD NYSE -0,29%
CROWDSTRIKE
383,2400 USD NASDAQ +3,03%
ROSS STORES
202,2760 USD NASDAQ -1,64%
SEA SP ADR-A
105,210 USD NYSE -2,96%
TARGET
112,470 USD NYSE -1,13%
