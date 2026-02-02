Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 3 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

2 février -

Pfizer publiera ses résultats du quatrième trimestre, avant la cloche, où les investisseurs se concentreront sur ses prévisions de performance pour 2026, les commentaires sur ses revenus COVID, l'impact de son accord sur la tarification des médicaments avec l'administration Trump. Merck devrait également présenter ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture du marché. Amgen devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés.

AMD devrait annoncer un bond de plus de 26 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, tandis que les investisseurs guettent les signes d'une demande de ses puces basée sur l'IA et évaluent sa capacité à défier son grand rival Nvidia.

Chipotle Mexican Grill devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour ses burrito bowls et wraps. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, à l'impact des tarifs douaniens et aux prévisions annuelles.

Mondelez International devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue des consommateurs pour ses chocolats et ses biscuits à prix élevé. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les coûts des matières premières et les tendances des dépenses de consommation.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, s'exprime avant la conférence SC First Steps "Early Advantage: Les fondements de la vitalité économique de la Caroline du Sud". (0800 ET/1300 GMT)

La sous-commission antitrust du Sénat américain, dirigée par les Républicains, tiendra une audience sur la manière dont le projet d'acquisition par Netflix des studios et des actifs de streaming de Warner Bros affectera la concurrence.

L'entreprise d'emballage Amcor devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, bénéficiant de hausses de prix consécutives et d'une baisse du coût des intrants. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles.

Le fabricant d'eau de Javel Clorox devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses produits de nettoyage. Les investisseurs attendront des commentaires sur les actions en matière de prix, la demande et les volumes, l'impact des coûts d'intrants et la concurrence croissante des marques de distributeurs, ainsi que les prévisions annuelles.

Le fabricant de canettes en aluminium Ball Corp devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une demande stable. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact des droits de douane sur l'acier, les prévisions de la demande et les efforts de contrôle des coûts.

Sur le front de l'Amérique latine, les données de l'agence gouvernementale brésilienne de statistiques IBGE devraient montrer que la production industrielle a probablement chuté de 0,8 % en décembre. Sur une base annuelle, l'activité des usines a probablement augmenté de 1 %, rebondissant après une contraction de 1,2 % le mois précédent. Au Mexique, les données du S&P Global Manufacturing PMI devraient être publiées.