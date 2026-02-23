Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 24 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

23 février -

En ce qui concerne l'économie américaine, l'Agence fédérale de financement du logement devrait publier des données sur les prix des logements pour le mois de décembre. Pendant ce temps, le Bureau du recensement des États-Unis devrait publier les données sur les stocks de gros pour décembre, qui ont probablement augmenté de 0,2%, comme le mois précédent. Par ailleurs, le Conference Board devrait montrer que la confiance des consommateurs a probablement augmenté à 87 en février, contre 84,5 en janvier. Parallèlement, l'indice S&P Case-Shiller devrait publier les prix des logements dans la zone des 20 métropoles pour le mois de décembre, qui ont probablement augmenté de 0,3 % après une hausse de 0,5 % le mois précédent, sur une base mensuelle corrigée des variations saisonnières. Sur une base annuelle non corrigée des variations saisonnières, les prix de l'immobilier devraient augmenter de 1,4 %.

Austan Goolsbee, président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, doit s'exprimer lors de la 42e conférence sur la politique économique de la National Association for Business Economics, intitulée "The Great Realignment: Navigating AI, Demographic, and Geo-Economic Change" (0800/1300). Lisa Cook, gouverneur de la Fed, devrait également s'exprimer lors de ce même événement sur "l'intelligence artificielle et la productivité" (0930/1430). Le président de la Fed d'Atlanta , Raphael Bostic, participera à une conversation sur la politique monétaire, les perspectives économiques et des réflexions personnelles lors d'un événement organisé par Marketplace (0900/1400). Par ailleurs, Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, doit prononcer le discours d'ouverture de la conférence "Technology-Enabled Disruption: Shaping the Future of Finance and Payments" (0900/1400), où le gouverneur de la Fed Christopher Waller devrait également intervenir (0915/1415). En outre, Collins et Thomas Barkin devraient également participer à une table ronde lors du même événement (1515/2015).

Home Depot devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les perspectives de la demande, les implications de la décision de justice sur les tarifs douaniens de Trump et la force du segment professionnel.

Constellation Energy devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs pourraient rechercher des commentaires sur les contrats de centres de données, les décisions relatives aux tarifs de l'électricité, les perspectives de bénéfices pour 2026, les mises à jour du plan d'investissement et les points de vue sur l'énergie nucléaire.

Keurig Dr Pepper devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux mises à jour concernant son offre publique d'achat sur le groupe de café et de thé JDE Peet's. Ils chercheront également à obtenir des commentaires sur l'impact de l'incertitude économique croissante et de l'intérêt accru pour les médicaments GLP-1 sur le sentiment des consommateurs, ainsi que des prévisions annuelles.

NRG Energy devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la croissance et l'expansion de l'IA, la demande d'énergie des centres de données, le cas tarifaire et les factures des clients.

Lucid Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur la demande de VE dans un marché concurrentiel et sur le lancement prévu par Lucid de son SUV électrique de taille moyenne.

La Banque de Nouvelle-Écosse devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux performances de son segment international, car un contexte macroéconomique faible pourrait peser sur ses activités.

En ce qui concerne l'économie latino-américaine, les données sur les prix à la consommation au Mexique (CPI) pour le mois de février sont sur le radar, qui a probablement augmenté de 0,21 % au cours de la première moitié du mois, après une augmentation de 0,31 % au cours du mois précédent. Sur une base annuelle, l'IPC a probablement augmenté de 3,89 % au cours de la première moitié du mois de février, après avoir augmenté de 3,77 % au cours de la période précédente. Les données de l'IPC de base pour la même période ont probablement augmenté de 0,27 % d'un mois à l'autre et de 4,56 % sur une base annuelle. En outre, le déficit des comptes courants du Brésil s'est probablement creusé pour atteindre 6,6 milliards de dollars en janvier, contre 3,363 milliards de dollars le mois précédent. Parallèlement, l'investissement direct étranger du pays devrait augmenter à 7 milliards de dollars en janvier, après avoir affiché un déficit de 5,248 milliards de dollars le mois précédent.