Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 17 février

13 février -

(Les marchés américains sont fermés le lundi 16 février en raison de l'anniversaire de Washington)

MARDI

Labcorp devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les tendances de la demande dans le secteur des diagnostics, l'intégration des actifs d'Incyte et de BioReference dans le domaine de l'oncologie et les prévisions annuelles.

Sur le front de l'économie américaine, la Federal Reserve Bank of New York devrait publier son enquête sur l'industrie manufacturière de février, l'indice étant attendu en baisse à 6,00 contre 7,70 le mois précédent.

Le gouverneur de la Réserve fédérale , Michael Barr, prononce un discours sur "l'intelligence artificielle et le marché du travail" devant la New York Association for Business Economics. (1245/1745) Par ailleurs, la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco , Mary Daly, s'exprime sur l'intelligence artificielle et l'économie et participe à une conversation animée avant le forum économique organisé conjointement par le Silicon Valley Leadership Group et l'Université d'État de San Jose, à San Jose, en Californie (1430/1930)

Au Canada, Statistique Canada doit publier l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de janvier, qui a probablement augmenté de 0,1 % après avoir baissé de 0,2 % le mois précédent. L'indice a augmenté de 2,4 % par an.

RESTE DE LA SEMAINE

Walmart publie ses résultats du quatrième trimestre jeudi, avec un bénéfice par action et un chiffre d'affaires qui devraient dépasser les estimations après un solide trimestre de vacances. Les attentes sont élevées à l'approche de l'impression, car il s'agit du premier discours important du nouveau directeur général mondial John Furner au marché. Les investisseurs seront attentifs à tout indice sur la manière dont la stratégie de Walmart pourrait évoluer sous la nouvelle direction.

En ce qui concerne le calendrier économique américain, l'accent sera mis vendredi sur les données relatives à l'inflation et à la croissance. Le Bureau of Economic ANALYSE devrait publier l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de décembre (PCE ) qui a augmenté de 0,3 % après avoir augmenté de 0,2 % en novembre. L'indice a augmenté de 2,8 % par an. L' indice des prix PCE de base a augmenté de 0,3 % en décembre après une hausse de 0,2 %. Sur une base annuelle, l'indice a augmenté de 2,9 % après une hausse de 2,8 % en novembre. L'agence devrait également annoncer que le PIB du quatrième trimestre a probablement ralenti à 3,0 %, contre 4,4 % au trimestre précédent. En outre, S&P Global devrait publier son indice PMI de production manufacturière flash qui devrait augmenter à 52,6 en février contre 52,4 en janvier, tandis que l'indice PMI des services flash devrait augmenter à 53,0 contre 52,7. L'Université du Michigan publiera également son dernier indice de confiance des consommateurs le même jour. Plus tôt dans la semaine, le Département du Commerce devrait annoncer que les commandes de biens durables ont probablement baissé de 2,0 % en décembre, après une hausse de 5,3 % en novembre. En excluant les transports, les commandes devraient diminuer de 0,3 %. Séparément, le Bureau du recensement devrait montrer que les mises en chantier augmenteront probablement à 1,3 million d'unités en décembre, en rythme annualisé, contre 1,246 million en novembre. Par ailleurs, la Réserve fédérale devrait annoncer que la production industrielle a probablement augmenté de 0,4 % en janvier. Jeudi, le Département du travail publiera les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine terminée le 14 février et les demandes continues pour la semaine terminée le 7 février. Les demandes initiales devraient diminuer, passant de 227 000 à 225 000. Le BEA et le Census Bureau devraient également publier les données du commerce international pour le mois de décembre.

Mercredi, le Comité fédéral de l'open market publiera le compte-rendu de sa réunion des 27 et 28 janvier.

Lundi, Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, s'exprimera devant la conférence des banquiers communautaires de l'American Bankers Association. Elle participera également à une discussion devant l'Exchequer Club mercredi. Jeudi, le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta , Raphael Bostic, prononcera le discours d'ouverture de la conférence sur les perspectives bancaires: "The Next Horizon in Banking" organisée par la Federal Reserve Bank of Atlanta, tandis que vendredi, M. Bostic participera à une conversation modérée sur les perspectives économiques avant un événement organisé par le Birmingham Business Journal. Jeudi, le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, prononcera une allocution devant le Midwest Summit: Perspectives économiques 2026, organisé par la chambre de commerce de Fargo-Moorhead West Fargo.

Mercredi, le directeur général de Nvidia , Jensen Huang, doit rencontrer des journalistes en marge du sommet indien sur l'IA à New Delhi, en Inde. Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, devrait également rencontrer les journalistes lors du même événement. Vendredi, Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, et Shantanu Narayen, directeur général d'Adobe, devraient participer au sommet.

Jeudi, l'entreprise d'électricité et de gaz naturel CenterPoint Energy devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre. Les investisseurs chercheront des commentaires sur la croissance de la demande stimulée par l'IA et les centres de données.

Jeudi, l'opérateur américain de gazoducs Targa Resources devrait annoncer une hausse de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre, aidé par des flux de gaz naturel record.

Au Canada, Statistique Canada devrait publier les données de la balance commerciale de décembre jeudi, suivies de l'indice des prix à la production et des chiffres des ventes au détail vendredi. Entre-temps, les données sur les prix des logements sont prévues pour mercredi.

En Amérique latine, l'INDEC, l'agence nationale de statistiques de l'Argentine, devrait publier les données sur l 'excédent commercial de janvier jeudi.