Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 14 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

13 avril -

JPMorgan Chase devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à l'augmentation des frais de conseil aux clients sur les transactions et aux gains réalisés par ses bureaux de transactions. Les analystes et les investisseurs se concentreront sur les commentaires du directeur général Jamie Dimon sur la santé de l'économie, l'impact de la guerre au Moyen-Orient et les turbulences dans le secteur du crédit privé. Par ailleurs, Wells Fargo devrait annoncer une hausse de ses bénéfices pour le premier trimestre. Les investisseurs analyseront les commentaires de la direction sur l'état de l'économie, son exposition aux prêteurs non bancaires et les mises à jour de la stratégie de croissance de la banque suite à la suppression de son plafond d'actifs. En outre, Citigroup devrait rejoindre ses rivaux en affichant des bénéfices plus élevés au premier trimestre, les analystes et les investisseurs se concentrant sur les commentaires de la directrice générale Jane Fraser concernant la résolution des problèmes réglementaires de longue date de la banque et sa stratégie de croissance après avoir achevé une restructuration de plusieurs années visant à simplifier ses opérations.

Sur le calendrier économique américain, le Bureau of Labor Statistics devrait publier les données de l'indice des prix à la production de mars. L'IPP pour la demande finale devrait augmenter de 1,1 % d'un mois sur l'autre, après une augmentation de 0,7 % en février. En glissement annuel, l'IPP devrait augmenter de 4,6 %, contre 3,4 % précédemment. L'IPP de base devrait augmenter de 0,5 % en mars, après une hausse similaire le mois précédent. Sur une base annuelle, l'IPP de base devrait augmenter de 4,1 %, la lecture précédente indiquant un gain de 3,9 %.

BlackRock devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à l'afflux de fonds négociés en bourse et de produits indiciels à moindre coût. Les investisseurs suivront de près les commentaires du plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur les perspectives macroéconomiques et toute remarque concernant les inquiétudes sur le marché du crédit privé.

Johnson & Johnson devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs surveilleront les ventes de son médicament contre le cancer Darzalex et de son traitement contre le psoriasis Tremfya, le rythme d'érosion de l'ancien produit phare Stelara à mesure que la concurrence biosimilaire s'intensifie, ainsi que tout commentaire sur les droits de douane, son accord sur la tarification des médicaments aux États-Unis et les changements potentiels des prévisions annuelles.

Albertsons devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'une faible demande pour ses produits, les consommateurs réduisant leurs achats discrétionnaires dans un contexte d'incertitude économique croissante. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact des politiques commerciales imprévisibles sur la demande, l'impact des coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr devrait prononcer le discours d'ouverture du forum de travail intitulé "Strengthening America's Economy Through Rural Investment" (Renforcer l'économie américaine par l'investissement rural), organisé par la Réserve fédérale: Un forum de travail" organisé par le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. (1245/1645) Plus tard dans la journée, M. Barr animera une discussion avec la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, et la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson. (1300/1700) Pendant ce temps, Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, participera à un panel lors de la conférence Semafor World Economy 2026. (1210/1610)

En Amérique latine, l'agence brésilienne de statistiques IBGE publiera les données sur l'activité des services en février. Sur une base mensuelle, le secteur des services est estimé avoir connu une croissance de 0,5 % après la hausse de 0,3 % en janvier. Sur une base annuelle, le secteur des services a probablement augmenté de 1,7 % après avoir augmenté de 3,3 % précédemment. Plus tard dans la journée, l'INDEC argentin devrait publier les chiffres de l'inflation à la consommation pour le mois de mars. Les chiffres mensuels de l'IPC devraient augmenter de 3 % en mars, tandis que sur une base annuelle, l'IPC devrait augmenter de 32,2 %.