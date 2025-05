Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 13 mai

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - Sur le front économique américain, l'indice des prix à la consommation (CPI) devrait avoir légèrement augmenté de 0,3 % en avril après avoir baissé de 0,1 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'inflation devrait rester inchangée à 2,4 % en avril. Par ailleurs, l'IPC de base devrait avoir augmenté de 0,3 % le mois dernier, contre une hausse de 0,1 % en mars. Sur une base annuelle, l'IPC de base devrait rester à 2,8 % en avril, comme le mois précédent.

La Federal Reserve Bank of New York publie le Household Debt and Credit Report du premier trimestre, un ENQUÊTE actualisé des tendances en matière d'emprunt et d'endettement des ménages, y compris des données sur les prêts hypothécaires, les prêts étudiants, les cartes de crédit et les prêts automobiles. (1100/1500)

Le fabricant de vêtements de sport Under Armour devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'une demande plus faible pour ses produits. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, l'impact de la concurrence croissante, les mesures de réduction des coûts et les prévisions annuelles.

JD.com devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, car la société chinoise de commerce électronique enregistre une demande intérieure stable. Les investisseurs seront attentifs aux perspectives de l'entreprise et à ses commentaires sur l'impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sur ses activités.

Le fabricant de vêtements de sport On Holding devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses chaussures et ses vêtements de sport. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles, l'impact des tarifs douaniers et les nouveaux produits.

