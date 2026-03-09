 Aller au contenu principal
Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 10 mars
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

9 mars -

Sur le front économique américain, la National Association of Realtors devrait annoncer les ventes de logements existants, qui ont probablement augmenté à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 3,89 millions d'unités en février, après avoir augmenté à 3,91 millions d'unités en janvier. La National Federation of Independent Business devrait également publier les résultats de son enquête sur les entreprises pour février.

Parmi les résultats des entreprises, Oracle devrait publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre, tandis que les investisseurs attendront des commentaires sur la dette de l'entreprise et les prévisions de croissance à long terme en raison des craintes d'une bulle dans l'industrie de l'intelligence artificielle.

La chaîne de grands magasins Kohl's devrait publier son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux commentaires relatifs au redressement, à la confiance des consommateurs, à l'impact des récents développements tarifaires ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Dean Athanasia, co-président de Bank of America, et Jane Fraser, directrice générale de Citigroup , doivent s'exprimer lors de la conférence mondiale des institutions financières de RBC Capital Markets. Lors de ce même événement, des dirigeants de Blue Owl, d'Ares et des sociétés de développement commercial de Blackstone devraient s'exprimer dans le cadre d'un panel.

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
106,885 USD NYSE -2,85%
BANK OF AMERICA
46,920 USD NYSE -3,48%
BLACKSTONE
108,935 USD NYSE -1,31%
BLUE OWL CAP RG-A
9,640 USD NYSE -2,58%
CITIGROUP
103,450 USD NYSE -2,86%
KOHL'S
14,271 USD NYSE -5,68%
ORACLE
148,760 USD NYSE -2,73%
