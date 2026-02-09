Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 10 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

9 février -

Ford devrait afficher une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre lors de la publication de ses résultats après la cloche de clôture.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à la forte demande de boissons sans sucre en Amérique du Nord et de sa marque Coca-Cola sur les marchés internationaux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la stratégie de prix pour l'année, et aux changements dans son portefeuille pour répondre à l'adoption croissante du GLP-1 par les consommateurs.

Sur le plan économique, les données du Bureau du recensement du ministère américain du commerce devraient montrer que les ventes au détail ont probablement augmenté de 0,4 % en décembre, après une hausse de 0,6 % en novembre. Si l'on exclut les automobiles, les ventes devraient augmenter de 0,3 %, après une hausse de 0,5 % le mois précédent. Par ailleurs, le Bureau des statistiques du travail du département du Travail devrait indiquer que les prix à l'importation ont probablement augmenté de 0,1 % en décembre, contre une hausse de 0,4 % en novembre. Les prix à l'exportation devraient également augmenter de 0,1 % au cours de la même période, après une hausse de 0,5 % précédemment.

Le propriétaire du Monopoly, Hasbro, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, aidé par une demande stable pour ses jeux numériques dans un contexte d'incertitude économique. Les investisseurs attendront des commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact des tarifs douaniers, ainsi que les prévisions annuelles.

Mattel devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la forte demande de jouets pendant les fêtes de fin d'année. Les investisseurs seront attentifs aux objectifs annuels de l'entreprise, ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des dépenses de consommation et l'impact des tarifs douaniers.

Beth Hammack, présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, s'exprime sur le thème "Banking and the Economic Outlook" avant le sommet économique 2026 de l'Ohio Bankers League. (1200/1700). Pendant ce temps, la présidente de la Banque fédérale de réserve de Dallas, Lorie Logan, participe à une session de questions-réponses avant le 2026 Asset Management Derivatives Forum organisé par la SIFMA et la FIA. (1300/1800)

David Solomon, directeur général de Goldman Sachs, devrait s'exprimer lors de la conférence UBS Financial Services en Floride, où il discutera probablement des perspectives en matière de transactions, d'économie et de réglementation. Troy Rohrbaugh, co-directeur général de la banque commerciale et d'investissement de JPMorgan Chase, devrait également s'exprimer lors de la conférence UBS. Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo, devrait également être présent.

Spotify devrait enregistrer la croissance la plus faible de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, lorsqu'elle publiera ses premiers résultats sous la direction de Gustav Söderström et Alex Norström, alors que le fondateur Daniel Ek assumera le rôle de président exécutif. Les investisseurs attendront des commentaires sur les principales priorités du géant suédois du streaming audio pour cette année.

Marriott International devrait publier ses résultats pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise enregistre une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront également attentifs aux commentaires sur le ralentissement des visites internationales aux États-Unis.

Le fabricant de matériaux industriels DuPont devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison de l'inégalité de la demande sur les marchés de l'industrie et de la construction.

L'assureur santé CVS Health devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les prévisions de l'entreprise pour 2026 ainsi que sur les commentaires relatifs à l'évolution des coûts médicaux.

L'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, en mettant l'accent sur la demande de produits de diagnostic de l'entreprise.

Les analystes s'attendent à ce que Lyft enregistre une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce à une demande plus forte pendant les fêtes de fin d'année et à une expansion en Europe au second semestre 2025. Wall Street attend des commentaires de l'entreprise sur sa stratégie en matière de véhicules autonomes.

L'entreprise de rénovation Masco devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisée par l'étouffement des dépenses de consommation dû à l'incertitude macroéconomique découlant des droits de douane du président américain Donald Trump. Les investisseurs attendront des commentaires sur les dépenses de consommation, les prévisions annuelles et les efforts visant à réduire l'exposition aux tarifs douaniers.

Sur le front Latam, l'agence brésilienne de statistiques IBGE devrait annoncer que l'indice d'inflation IPCA a augmenté de 0,32% en janvier, contre 0,33% en décembre. Sur une base annuelle, l'inflation devrait s'élever à 4,44 % en janvier, contre 4,26 % en décembre. En Argentine, l'agence nationale de statistiques INDEC devrait montrer que l'inflation nationale IPC a diminué à 2,5 % en janvier, contre 2,8 % en décembre.