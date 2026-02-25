Ce qu'il faut surveiller dans la journée - jeudi 26 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

25 février -

Warner Bros Discovery devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes prévoient une baisse, en raison de l'absence de sorties en salle et du déclin continu des réseaux linéaires.

Sur le plan économique américain, le Département du travail devrait publier les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations de chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont probablement augmenté de 9 000 pour atteindre 215 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 21 février. Les demandes continues d'allocations chômage ont probablement baissé de 11 000 pour atteindre 1,858 million en données désaisonnalisées au cours de la semaine terminée le 14 février.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, doit témoigner devant une audience du Sénat consacrée à la banque, au logement et aux affaires urbaines sur une mise à jour des régulateurs prudentiels (1000/1500).

Dell devrait annoncer son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses serveurs alimentés par l'intelligence artificielle. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la crise des puces mémoire et à la manière dont Dell gère un environnement difficile pour l'électronique grand public, qui pourrait peser sur les livraisons d'ordinateurs personnels.

CoreWeave devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. L'entreprise devrait afficher un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars grâce à la demande croissante de ses services de centre de données de la part des entreprises de cloud et d'IA.

Novavax devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives 2026 de l'entreprise et sur des commentaires plus généraux concernant le paysage réglementaire actuel pour les fabricants de vaccins aux États-Unis.

Coupang annoncera ses résultats du quatrième trimestre, après avoir révélé des fuites massives de données en Corée au début du mois de décembre.

Intuit devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les logiciels financiers de l'entreprise.

J.M. Smucker devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs sont susceptibles de surveiller les commentaires sur les actions en matière de prix, l'impact de l'incertitude économique croissante sur le sentiment des consommateurs et les prévisions annuelles.

HormelFoods devrait publier son chiffre d'affaires du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le sentiment des consommateurs dans un contexte économique incertain et l'intérêt croissant pour les médicaments amaigrissants. Ils chercheront également à obtenir des détails sur l'impact des coûts des intrants, une mise à jour sur la cession de l'activité de dinde entière, ainsi que les prévisions annuelles.

Zscaler devrait annoncer son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la demande croissante de ses solutions de cybersécurité.

MP Materials devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs s'attendant à ce qu'elle réalise un bénéfice trimestriel grâce à un accord de prix plancher conclu avec le gouvernement américain, son principal actionnaire.

Viatris devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. L'accent sera mis sur les mises à jour des prévisions pour 2026 et les performances trimestrielles de son activité de médicaments génériques.

Sempra devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs recherchant des commentaires sur les transactions et les investissements dans le domaine du gaz naturel, des mises à jour sur son plan d'investissement quinquennal, des décisions concernant les tarifs de l'électricité et des commentaires sur les demandes de grandes charges et la demande de centres de données.

Duolingo devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, étant donné que davantage d'utilisateurs payants s'abonnent aux produits d'apprentissage des langues de l'entreprise. Les analystes sont impatients d'en savoir plus sur les stratégies de monétisation de l'entreprise.

Public Service Enterprise Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur la croissance et l'expansion de l'IA, la demande d'énergie des centres de données et les dossiers tarifaires et les factures des clients.

Coterra Energy devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs surveilleront si Coterra peut maintenir l'élan de la production tout en contrôlant les coûts dans un environnement de prix du brut volatile.

La Banque Royale du Canada devrait publier ses résultats du premier trimestre et est susceptible d'annoncer une croissance de ses bénéfices. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le plan de déploiement du capital de la banque.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada devrait publier ses données sur les comptes courants du quatrième trimestre. Le déficit du compte courant de l'économie s'est probablement réduit à 7,71 milliards de dollars canadiens, contre un déficit de 9,68 milliards de dollars canadiens au trimestre précédent. Par ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante devrait publier les résultats de son enquête auprès des entreprises pour le mois de février.

En Amérique latine, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice IGP-M, devrait baisser de 0,6 % en février, après avoir augmenté de 0,41 % le mois précédent. Par ailleurs, l'agence nationale de statistiques du Mexique, INEGI, devrait publier des données sur le chômage pour le mois de janvier. Le taux de chômage du pays a probablement augmenté de 2,6 % par rapport à 2,4 % en décembre.