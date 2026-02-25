 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ce qu'il faut surveiller dans la journée - jeudi 26 février
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 20:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

25 février -

Warner Bros Discovery devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes prévoient une baisse, en raison de l'absence de sorties en salle et du déclin continu des réseaux linéaires.

Sur le plan économique américain, le Département du travail devrait publier les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations de chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont probablement augmenté de 9 000 pour atteindre 215 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est terminée le 21 février. Les demandes continues d'allocations chômage ont probablement baissé de 11 000 pour atteindre 1,858 million en données désaisonnalisées au cours de la semaine terminée le 14 février.

Michelle Bowman, vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, doit témoigner devant une audience du Sénat consacrée à la banque, au logement et aux affaires urbaines sur une mise à jour des régulateurs prudentiels (1000/1500).

Dell devrait annoncer son chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour ses serveurs alimentés par l'intelligence artificielle. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la crise des puces mémoire et à la manière dont Dell gère un environnement difficile pour l'électronique grand public, qui pourrait peser sur les livraisons d'ordinateurs personnels.

CoreWeave devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. L'entreprise devrait afficher un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars grâce à la demande croissante de ses services de centre de données de la part des entreprises de cloud et d'IA.

Novavax devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives 2026 de l'entreprise et sur des commentaires plus généraux concernant le paysage réglementaire actuel pour les fabricants de vaccins aux États-Unis.

Coupang annoncera ses résultats du quatrième trimestre, après avoir révélé des fuites massives de données en Corée au début du mois de décembre.

Intuit devrait annoncer ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les logiciels financiers de l'entreprise.

J.M. Smucker devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs sont susceptibles de surveiller les commentaires sur les actions en matière de prix, l'impact de l'incertitude économique croissante sur le sentiment des consommateurs et les prévisions annuelles.

HormelFoods devrait publier son chiffre d'affaires du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le sentiment des consommateurs dans un contexte économique incertain et l'intérêt croissant pour les médicaments amaigrissants. Ils chercheront également à obtenir des détails sur l'impact des coûts des intrants, une mise à jour sur la cession de l'activité de dinde entière, ainsi que les prévisions annuelles.

Zscaler devrait annoncer son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la demande croissante de ses solutions de cybersécurité.

MP Materials devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs s'attendant à ce qu'elle réalise un bénéfice trimestriel grâce à un accord de prix plancher conclu avec le gouvernement américain, son principal actionnaire.

Viatris devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. L'accent sera mis sur les mises à jour des prévisions pour 2026 et les performances trimestrielles de son activité de médicaments génériques.

Sempra devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, les investisseurs recherchant des commentaires sur les transactions et les investissements dans le domaine du gaz naturel, des mises à jour sur son plan d'investissement quinquennal, des décisions concernant les tarifs de l'électricité et des commentaires sur les demandes de grandes charges et la demande de centres de données.

Duolingo devrait publier ses résultats du quatrième trimestre, étant donné que davantage d'utilisateurs payants s'abonnent aux produits d'apprentissage des langues de l'entreprise. Les analystes sont impatients d'en savoir plus sur les stratégies de monétisation de l'entreprise.

Public Service Enterprise Group devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs seront à l'affût de commentaires sur la croissance et l'expansion de l'IA, la demande d'énergie des centres de données et les dossiers tarifaires et les factures des clients.

Coterra Energy devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs surveilleront si Coterra peut maintenir l'élan de la production tout en contrôlant les coûts dans un environnement de prix du brut volatile.

La Banque Royale du Canada devrait publier ses résultats du premier trimestre et est susceptible d'annoncer une croissance de ses bénéfices. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le plan de déploiement du capital de la banque.

Sur le front de l'économie canadienne, Statistique Canada devrait publier ses données sur les comptes courants du quatrième trimestre. Le déficit du compte courant de l'économie s'est probablement réduit à 7,71 milliards de dollars canadiens, contre un déficit de 9,68 milliards de dollars canadiens au trimestre précédent. Par ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante devrait publier les résultats de son enquête auprès des entreprises pour le mois de février.

En Amérique latine, l'inflation brésilienne, mesurée par l'indice IGP-M, devrait baisser de 0,6 % en février, après avoir augmenté de 0,41 % le mois précédent. Par ailleurs, l'agence nationale de statistiques du Mexique, INEGI, devrait publier des données sur le chômage pour le mois de janvier. Le taux de chômage du pays a probablement augmenté de 2,6 % par rapport à 2,4 % en décembre.

Valeurs associées

COREWEAVE
99,8400 USD NASDAQ +0,54%
DELL TECH RG-C
123,945 USD NYSE +3,48%
DUOLINGO RG-A
111,6220 USD NASDAQ +2,00%
HORMEL FOODS
25,101 USD NYSE -2,73%
INTUIT
378,9101 USD NASDAQ +5,63%
JM SMUCKER
106,065 USD NYSE -2,99%
MP MATERIALS RG-A
59,320 USD NYSE +1,51%
NOVAVAX
9,4888 USD NASDAQ +0,30%
PUBL SVCS ENTERP
86,540 USD NYSE +0,36%
ROYAL BANK CANAD
238,310 CAD TSX +1,82%
SEMPRA ENERGY
94,454 USD NYSE +0,50%
VIATRIS
16,0100 USD NASDAQ -0,34%
WARNER BROS RG-A
28,9800 USD NASDAQ -0,58%
ZSCALER
154,8802 USD NASDAQ +3,70%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un passante à Téhéran, devant une affiche hostile à Israël et aux Etats-Unis, le 25 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:37 

    Les négociateurs américains sont arrivés mercredi soir à Genève, affichant leur optimisme à la veille de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis à Genève, malgré les propos de Donald Trump sur leurs "sinistres ambitions nucléaires". Le président Massoud Pezeshkian ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, lève le pouce alors qu'il participe au sommet des chefs de gouvernement de la Communauté caribéenne (Caricom) à Basseterre, dans l'archipel de Saint-Christophe-et-Niévès, le 25 février 2026 ( POOL / Jonathan Ernst )
    Rubio dans les Caraïbes sur fond de crise à Cuba
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:25 

    Les Etats-Unis ont confirmé mercredi avoir infléchi à des fins humanitaires leurs restrictions à l'exportation de pétrole à Cuba, en manque drastique de carburant, au moment où le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, participe à un sommet dans les Caraïbes. ... Lire la suite

  • Vue des dégâts dans le quartier commercial d'Uba, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, le 25 février 2026, où un pont et plusieurs bâtiments se sont effondrés après que la rivière Uba a débordé en raison de fortes pluies ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:13 

    L'espoir s'amenuise mercredi pour les proches des 21 personnes encore portées disparues après les pluies torrentielles qui ont fait 46 morts dans le sud-est du Brésil, selon un nouveau bilan officiel, tandis que de nombreux sinistrés doivent pratiquement repartir ... Lire la suite

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:10 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank