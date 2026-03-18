Ce qu'il faut surveiller dans la journée - jeudi 19 mars

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18 mars -

Le Conseil de la Réserve fédérale devrait tenir une réunion publique pour discuter des propositions de révision de ses exigences en matière de fonds propres pour les banques les plus grandes et les plus actives au niveau international et de ses exigences pour les autres grandes banques, ainsi que pour apporter des ajustements à la surcharge pour les banques américaines d'importance systémique mondiale (1000/1400).

Sur le front économique américain, le Département du travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations de chômage. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont probablement augmenté de 2 000 pour atteindre 215 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 14 mars. Les demandes d'allocations de chômage prolongées sont probablement restées inchangées à 1,850 million pour la semaine clôturée le 7 mars. Par ailleurs, le Census Bureau devrait montrer que les ventes de logements neufs ont chuté à un taux annualisé de 720 000 unités en janvier, contre 745 000 unités en décembre. Le bureau devrait également publier les données sur les ventes en gros, qui ont probablement augmenté de 0,3 % en janvier, après avoir augmenté de 1 % le mois précédent. En outre, l'indice des affaires de la Fed de Philadelphie devrait afficher une lecture de 10 pour le mois de mars.

Accenture devrait publier ses résultats du deuxième trimestre, avec des résultats susceptibles de refléter la demande pour les travaux liés au cloud et à l'IA, ainsi que le soutien de l'activité commerciale récente. Les investisseurs surveilleront la mise à jour pour voir si l'intérêt croissant pour les projets d'IA avancés peut aider à soutenir la croissance et les marges, même si les dépenses discrétionnaires restent inégales.

La société mondiale de colis FedEx devrait publier ses résultats du troisième trimestre. Les analystes restent prudents quant aux perspectives de l'entreprise pour le quatrième trimestre, citant la pression exercée par la hausse des coûts du carburant, les défis opérationnels sur les marchés internationaux et le passage des clients à des options d'expédition moins coûteuses.

Darden Restaurants devraient publier leurs résultats du troisième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande et du trafic, à l'impact de l'inflation, à la récupération des marges et à toute mise à jour des prévisions de l'entreprise.

Ailleurs, la FCEI du Canada devrait publier les données des enquêtes auprès des entreprises pour le mois de mars.

Sur le radar économique de l'Amérique latine, les données de la balance commerciale de l'Argentine pour le mois de février sont attendues. Le pays devrait afficher un excédent commercial de 971 millions de dollars, après une balance commerciale positive de 1,99 milliard de dollars en janvier.