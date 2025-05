Ce qu'il faut surveiller dans la journée - jeudi 15 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

14 mai - Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, doit s'exprimer devant la Thomas Laubach Research Conference. (0840 /1240) La conférence mettra l'accent sur la recherche axée sur la politique monétaire et l'économie. En tant que telle, elle devrait fournir des perspectives académiques opportunes pour la révision du cadre de la politique monétaire que la Réserve fédérale s'est engagée à mener tous les cinq ans. Par ailleurs, Michael Barr, gouverneur de la Réserve fédérale, devrait prononcer un discours d'ouverture avant le symposium virtuel 2025 sur le crédit aux petites entreprises dans le nord-est et le centre du littoral atlantique, organisé par les banques fédérales de réserve de New York, Cleveland, Philadelphie, Boston et Richmond. (1405 /1805)

Walmart devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, bénéficiant d'une demande soutenue de produits alimentaires et de produits de première nécessité dans toutes les catégories de revenus. Les investisseurs seront attentifs aux plans de l'entreprise pour atténuer les impacts des tarifs douaniers, aux défis posés par les tarifs douaniers existants sur la Chine, à la révision des prévisions et au sentiment des consommateurs.

Sur le calendrier économique, l'indice des prix à la production (IPP) pour la demande finale devrait connaître une augmentation de 0,2 % en avril, après une baisse de 0,4 % le mois précédent. Au cours des 12 mois précédant avril, l'IPP a probablement progressé de 2,5 %, après avoir augmenté de 2,7 % en mars. Si l'on exclut les produits alimentaires et l'énergie, l'IPP de base devrait avoir progressé en avril, augmentant de 0,3 % après avoir baissé de 0,1 % en mars. Sur une base annuelle, l'IPP de base devrait augmenter de 3,1 % en avril. Entre-temps, les données hebdomadaires du département du travail sur les demandes d'allocations chômage devraient être publiées. Les demandes initiales d'allocations chômage ont probablement augmenté de 1 000 pour atteindre 229 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 mai. Les demandes continues d'allocations de chômage d'État ont probablement augmenté à 1,890 million pour la semaine terminée le 3 mai, contre 1,879 million pour la semaine précédente. Par ailleurs, les ventes au détail devraient être restées stables en avril, contre une hausse de 1,4 % en mars. En excluant les ventes d'automobiles, les ventes au détail devraient avoir légèrement augmenté de 0,3 % le mois dernier, après avoir augmenté de 0,5 % en mars. Par ailleurs, la production industrielle en avril devrait afficher une croissance de 0,2 %, après une baisse de 0,3 % en mars. Le taux d'utilisation des capacités devrait s'établir à 77,8 % en avril, comme le mois précédent.

Lors de la publication de ses résultats, Deere devrait annoncer une baisse de ses ventes et de ses bénéfices au deuxième trimestre.

Applied Materials devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, car elle bénéficie d'une forte demande pour ses équipements de fabrication de puces, même si les tensions géopolitiques et économiques croissantes assombrissent les perspectives des fabricants de puces.

Les investisseurs examineront de près les prévisions de réservations annuelles de Take-Two Interactive lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, après que l'éditeur de jeux vidéo a repoussé la sortie de son très attendu "Grand Theft Auto VI" à l'exercice 2026. L'entreprise dispose néanmoins d'une gamme attrayante de jeux cette année, notamment "Borderlands 4" et "Mafia: The Old Country".

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba devrait annoncer une augmentation de son chiffre d'affaires trimestriel de mars, grâce à une demande soutenue. Les commentaires de l'entreprise sur son activité "cloud", ses initiatives en matière d'IA et sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine seront suivis de près.

Le fabricant allemand de chaussures Birkenstock devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, aidé par une demande stable pour ses catégories de produits à bout fermé et haut de gamme. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'impact de l'incertitude tarifaire sur le moral des consommateurs, les prix, les coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

Sur le calendrier économique canadien, Statistique Canada publiera les chiffres des mises en chantier, qui devraient avoir bondi à un taux annualisé de 227 500 unités en avril, par rapport à 214 200 unités en mars. L'agence publiera également les données du commerce de gros pour le mois de mars. Le commerce de gros canadien a probablement baissé de 0,3 %, après avoir augmenté de 0,3 % au cours de la période précédente. Par ailleurs, les ventes manufacturières pour le mois de mars devraient chuter de 1,9 %, alors qu'elles avaient augmenté de 0,2 % le mois précédent.

En Amérique latine, les ventes au détail du Brésil devraient avoir augmenté de 1,0 % en mars, après avoir progressé de 0,5 % en février. Sur une base annuelle, les ventes au détail ont probablement baissé de 0,5 %. Par ailleurs, la banque centrale du Mexique devrait abaisser son taux d'intérêt directeur de 50 points de base à 8,50 % contre 9,00 %.