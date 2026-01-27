Ce qu'il faut surveiller aujourd'hui - mercredi 28 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

27 janvier - Le Comité fédéral de l'open market de la Réserve fédérale américaine (FOMC) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, accompagnée d'une déclaration de politique générale très attendue, à l'issue de sa réunion de deux jours. On s'attend généralement à ce que la banque centrale laisse les taux inchangés dans la fourchette 3,5 %-3,75 %.

Wall Street s'attend à ce que Microsoft enregistre une hausse de 15,3 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la forte demande de ses services informatiques en nuage Azure de la part des entreprises qui adoptent la technologie de l'intelligence artificielle. Les investisseurs surveilleront de près les dépenses d'investissement du fabricant de Windows, qui investit massivement dans de nouveaux centres de données. Ses dépenses seront également surveillées pour l'impact potentiel des pertes d'OpenAI, dans laquelle elle détient une participation importante.

Meta devrait enregistrer une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, ses outils d'intelligence artificielle ayant contribué à augmenter les dépenses de marketing pendant la période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs attendront des informations sur les nouveaux modèles d'intelligence artificielle de l'entreprise et sur l'avenir de la division Reality Labs, dont les suppressions d'emplois ont été le signe d'un changement de stratégie. La restructuration fait suite à des ventes plus faibles que prévu de ses casques de réalité virtuelle et à un recentrage sur ses lunettes Ray-Ban Display dotées d'une intelligence artificielle.

Tesla devrait annoncer une baisse de 3,6 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une chute de 2,8 % de ses ventes en 2025, car la baisse de la demande nuit aux livraisons.

Starbucks devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles comparables dans ses segments international et américain pour la première fois depuis le début de l'année 2024, alors que l'entreprise commence à récolter les fruits des efforts déployés depuis des mois par le directeur général Brian Niccol pour relancer la demande de ses cafés onéreux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les objectifs annuels de l'entreprise et sur les tendances de la demande aux États-Unis.

Levi Strauss devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, car la demande pour le fabricant de denim est sous pression, les consommateurs dépensant moins dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Les investisseurs s'intéresseront à l'impact de la pression tarifaire sur les marges et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

La société Danaher, spécialisée dans les sciences de la vie, devrait publier ses résultats du quatrième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur l'annonce des prévisions annuelles et la demande trimestrielle pour ses outils et services de test de diagnostic, ainsi que sur les performances de son activité en Chine.

L'assureur santé Elevance devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient s'intéresser aux prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2026 ainsi qu'aux commentaires sur les tendances des coûts médicaux pour l'année.

ServiceNow devrait annoncer une hausse de 19 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à la demande croissante de ses solutions logicielles. Les investisseurs attendront des mises à jour sur la stratégie de l'entreprise en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle, à la suite de l'acquisition prévue de la société de sécurité de l'identité Armis et de l'intégration des modèles d'IA d'OpenAI dans sa plateforme.

La Banque du Canada devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, les décideurs politiques étant largement susceptibles de laisser les taux inchangés à 2,25 %.

Plusieurs entreprises canadiennes devraient publier leurs résultats trimestriels, notamment les résultats du quatrième trimestre du Canadien Pacifique Kansas City et le rapport du premier trimestre de CGI.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil doit annoncer son taux d'intérêt de référence Selic, qui devrait rester inchangé à 15 %.